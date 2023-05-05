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Новосибирск заволокло дымом от пожаров

Источник:
Sibnet.ru
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Смог
Фото: © Sibnet.ru

Небо над Новосибирском заволокло дымом от пожаров в соседних регионах, отсутствие ветра приводит к тому, что вредные вещества накапливаются в воздухе, сообщает пресс-центр мэрии города.

Новосибирск оказался в плену смога. Но в самом городе ничего не горит, мусорные полигоны в порядке.

«Повышенная задымленность атмосферного воздуха вызвана лесными пожарами в соседних регионах: Тюменской и Омской областях», — говорится в сообщении.

Появление смога в Новосибирске – результат отсутствия ветра. Из-за штиля продукты горения скапливаются в воздухе. Власти советуют проводить влажную уборку, меньше находится на воздухе и не проветривать помещения.

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Жизнь #Город #Новосибирск
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