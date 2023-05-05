Глава МИД Франции допустила возобновление звонков Макрона Путину

Президент Франции Эмманюэль Макрон может возобновить звонки президенту России Владимиру Путину, чтобы не усиливать «ментальную изоляцию» российских властей, заявила министр иностранных дел страны Катрин Колонна.

«Одной из проблем российской власти сегодня является ее заточение в параллельной реальности, и мы не заинтересованы в усилении этой ментальной изоляции»,— сказала Колонна в интервью France Inter.

Она напомнила, что президенты Франции и России не разговаривали с осени прошлого года.

Представитель МИД РФ Мария Захарова в ответ заявила, что «интенсивные и исключительно доверительные контакты» сошли на нет по инициативе французской стороны.

Макрон заявлял, что общая продолжительность телефонных переговоров, которые он провел с Путиным с марта по сентябрь 2022 года, составила 100 часов. Последний раз об их диалоге сообщалось 11 сентября прошлого года.