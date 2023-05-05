Найдены самые трудолюбивые сибиряки

Омичи чаще других сибиряков описывают себя трудолюбивыми в резюме, реже об этом упоминают новосибирцы, сообщает служба исследований hh.ru.

Только 4,1% жителей Сибирского федерального округа области написали в резюме, что они трудолюбивые.

Среди сибирских подчеркивают свое трудолюбие в Омской области – здесь таких 4,4% от всех активных резюме. На последнем месте среди регионов Сибири по доле трудолюбивых соискателей – Новосибирская область (3,6%).

Акцент на трудолюбие в резюме делают геологи, агрономы, официанты и бармены, массажисты, операторы станков с ЧПУ, технологи. Соискатели, указывающие в резюме любовь к труду, в среднем рассчитывают на более высокую заработную плату, нежели те, кто не указал в своем резюме это качество.