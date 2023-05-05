Найдены самые трудолюбивые сибиряки

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Омичи чаще других сибиряков описывают себя трудолюбивыми в резюме, реже об этом упоминают новосибирцы, сообщает служба исследований hh.ru.
Только 4,1% жителей Сибирского федерального округа области
написали в резюме, что они трудолюбивые.
Среди сибирских подчеркивают свое трудолюбие в Омской области
– здесь таких 4,4% от всех активных резюме. На последнем месте среди регионов
Сибири по доле трудолюбивых соискателей – Новосибирская
область (3,6%).
Акцент на трудолюбие в резюме делают геологи, агрономы,
официанты и бармены, массажисты, операторы станков с ЧПУ, технологи. Соискатели,
указывающие в резюме любовь к труду, в среднем рассчитывают на
более высокую заработную плату, нежели те, кто не указал в своем резюме это
качество.