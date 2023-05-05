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Главные мифы о кремации

Источник:
Sibnet.ru
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Цветы на могильной плите
Фото: © pxhere.com
Кремация — это дорого, противоречит религии, а вместо праха любимого человека выдадут «чужой». Такие заблуждения до сих пор популярны.

Кремация — сожжение гроба с телом умершего человека с последующим помещением его праха в урну. К этой процедуре чаще прибегают в крупных городах, где наблюдается острый дефицит со свободными местами на городских кладбищах.

«Чужой» прах

Один из главных мифов — то, что в процессе кремации прах смешивают с останками других людей.

Но в кремационную домну загружают только один гроб, а после всей процедуры внутренняя камера тщательно очищается от продуктов сгорания.

Место в колумбарии

Ставить урну в колумбарии необязательно. Прах забирают с собой, чтобы развеять, если так хотел человек, хранить дома или подхоронить к родственникам.

Один из новых способов хранения останков — превращение их в алмаз. Для этого используют специальное ювелирного оборудования, которое сжимает прах под высоким давлением и таким образом реструктурируют атомы углерода. Но это дорогая услуга.

Кремацию выбрали многие знаменитости: физик Альберт Эйнштейн, мультипликатор Уолт Дисней, экс-премьер Великобритании Маргарет Тэтчер, певица Эми Уайнхаус.

Кремация — это дорого

На самом деле, это намного дешевле, чем традиционное захоронение, особенно если прах не хоронят, то есть нет затрат на копку могилы, памятник и его установку.

В среднем похороны обойдутся в 90 тысяч рублей. Стоимость кремации в России составляет от 8 до 25 тысяч рублей, но эти затраты не включают ритуальные принадлежности и поминки.

Не по-христиански

Ислам, иудаизм и христианство действительно не приветствуют кремацию. Русская Православная Церковь с 2015 года официально допускает кремацию «в отдельных случаях», не противодействуя при этом проведению отпевания над телом.

Однако церковь не приемлет разделение праха на несколько урн после кремации.

Более подробно о кремации в Санкт-Петербурге расскажут специалисты «Городской ритуальной службы».

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