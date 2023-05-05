Кремация — это дорого, противоречит религии, а вместо праха любимого человека выдадут «чужой». Такие заблуждения до сих пор популярны.
Кремация — сожжение гроба с телом умершего человека с последующим помещением его праха в урну. К этой процедуре чаще прибегают в крупных городах, где наблюдается острый дефицит со свободными местами на городских кладбищах.
«Чужой» прах
Один из главных мифов — то, что в процессе кремации прах смешивают с останками других людей.
Но в кремационную домну загружают только один гроб, а после всей процедуры внутренняя камера тщательно очищается от продуктов сгорания.
Место в колумбарии
Ставить урну в колумбарии необязательно. Прах забирают с собой, чтобы развеять, если так хотел человек, хранить дома или подхоронить к родственникам.
Один из новых способов хранения останков — превращение их в алмаз. Для этого используют специальное ювелирного оборудования, которое сжимает прах под высоким давлением и таким образом реструктурируют атомы углерода. Но это дорогая услуга.Кремацию выбрали многие знаменитости: физик Альберт Эйнштейн, мультипликатор Уолт Дисней, экс-премьер Великобритании Маргарет Тэтчер, певица Эми Уайнхаус.
Кремация — это дорого
На самом деле, это намного дешевле, чем традиционное захоронение, особенно если прах не хоронят, то есть нет затрат на копку могилы, памятник и его установку.
В среднем похороны обойдутся в 90 тысяч рублей. Стоимость кремации в России составляет от 8 до 25 тысяч рублей, но эти затраты не включают ритуальные принадлежности и поминки.
Не по-христиански
Ислам, иудаизм и христианство действительно не приветствуют кремацию. Русская Православная Церковь с 2015 года официально допускает кремацию «в отдельных случаях», не противодействуя при этом проведению отпевания над телом.
Однако церковь не приемлет разделение праха на несколько урн после кремации.
Более подробно о кремации в Санкт-Петербурге расскажут специалисты «Городской ритуальной службы».