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Российская и украинская делегации разодрались в Турции

Источник:
Sibnet.ru
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Драка между делегатами России и Украины произошла в Анкаре, в кулуарах саммита Парламентской ассамблеи Черноморского экономического сотрудничества (ПАЧЭС) .

Украинская сторона пыталась устроить провокацию на юбилейном саммите спикеров парламентов членов ПАЧЭС, рассказала РИА Новости и.о. главы делегации Ольга Тимофеева.

По ее словам, делегация с Украины хотела прервать выступление российских представителей, развешивала флаги и выкрикивала оскорбительные фразы. Позднее  во время ее выступления перед камерами к ней за спину зашел представитель украинской делегации и развернул флаг Украины.

Увидевший это сотрудник международного управления Госдумы подошел к нему, вырвал флаг и попытался унести. После этого делегат Украины ударил его. 

Представитель России оказался в больнице, сообщили в российском посольстве в Турции.

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