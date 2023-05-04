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Производитель клея «Момент» продал бизнес в России

Источник:
Sibnet.ru
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Германская химико-промышленная компания Henkel завершила сделку по продаже своих активов в России, сообщается в опубликованном заявлении концерна.

«На данный момент сделка завершена, цена продажи составляет 54 миллиарда рублей», — отмечается в сообщении. Покупателем активов выступил консорциум российских финансовых инвесторов.

Henkel заявил о прекращении работы в России в апреле. При этом руководство компании подчеркнуло, что намерено покидать российский рынок плавно, так как в России работает 11 заводов Henkel.

Компании принадлежат бренды порошков Persil, «Пемос» и «Ласка», чистящего средства «Пемолюкс», клея «Момент» и ряда других.

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Экономика #Промзона
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