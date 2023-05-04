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Школьная задача по математике рассорила пользователей

Источник:
Sibnet.ru
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Простая задачка из школьной программы по математике вызвала споры в соцсетях — пользователи не могут определиться, какой ответ правильный.

Ученикам предлагается выяснить, какие цифры скрываются за геометрическими фигурами и произвести несложные на первый взгляд математические действия. Однако цифровое значение круга, треугольника и квадрата у многих получается разным. Условия задачи показаны на картинке.

Математическая задача
Математическая задача
Фото: © Sibnet.ru

Самый простой способ узнать правильный ответ — сложить первую и вторую фигуру (10+20) — в сумме получится 30. Данный набор содержит третью фигуру — поэтому необходимо вычесть ее из целого (30-24), получится шесть.

При этом цифра шесть — это два круга. Получается, один круг будет равен трем. К третьей фигуре требуется добавить один круг (24+3). Правильный ответ на школьную задачу — 27.

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Жизнь #Образование
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