Школьная задача по математике рассорила пользователей

Простая задачка из школьной программы по математике вызвала споры в соцсетях — пользователи не могут определиться, какой ответ правильный.

Ученикам предлагается выяснить, какие цифры скрываются за геометрическими фигурами и произвести несложные на первый взгляд математические действия. Однако цифровое значение круга, треугольника и квадрата у многих получается разным. Условия задачи показаны на картинке.

Математическая задача Фото: © Sibnet.ru

Самый простой способ узнать правильный ответ — сложить первую и вторую фигуру (10+20) — в сумме получится 30. Данный набор содержит третью фигуру — поэтому необходимо вычесть ее из целого (30-24), получится шесть.

При этом цифра шесть — это два круга. Получается, один круг будет равен трем. К третьей фигуре требуется добавить один круг (24+3). Правильный ответ на школьную задачу — 27.