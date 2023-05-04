Дрон «Упырь» разработали в России

Дрон «Упырь» для ударов в глубине позиций противника разработали в Свердловской области — первая партия уже прошла испытания в зоне боевых действий.

Беспилотник предназначен для пресечения подвоза боеприпасов и уничтожения бронетехники на закрытых позициях. Разработчики уточнили, что своим названием он обязан «прекрасным русским сказкам».

Аппарат частично создается с использованием 3D-принтеров, вторая партия «Упыря» будет доработана с учетом замечаний российских военных, полученных в ходе тестирования.

Примечательно, что проект финансировался путем сбора средств в телеграм-каналах пророссийских «военкоров» без поддержки федеральных, региональных или муниципальных властей.