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#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Дрон «Упырь» разработали в России

Источник:
ТАСС
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Дрон «Упырь» для ударов в глубине позиций противника разработали в Свердловской области — первая партия уже прошла испытания в зоне боевых действий.

Беспилотник предназначен для пресечения подвоза боеприпасов и уничтожения бронетехники на закрытых позициях. Разработчики уточнили, что своим названием он обязан «прекрасным русским сказкам».

Аппарат частично создается с использованием 3D-принтеров, вторая партия «Упыря» будет доработана с учетом замечаний российских военных, полученных в ходе тестирования.

Примечательно, что проект финансировался путем сбора средств в телеграм-каналах пророссийских «военкоров» без поддержки федеральных, региональных или муниципальных властей.

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Оборона #Оружие
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Топ комментариев

Nik3316

"Еще девушку удивляет, что уголовное дело до сих пор не закрыли." потому что это так не работает, зарабатывать...

GammiPluh

Для того чтобы такое провернуть нужно победить, а это не про 3-ю мировую

userkc

кто платит блоггерам? за что? за рекламу?

mosquito__2010

Того смотри примерно там и останется по результатам контрнаступа.