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Адвокат Блиновской подал апелляцию по мере пресечения

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © @elena_blinovskaya

Адвокат блогера Елены Блиновской подал аппеляционную жалобу, в которой просит заменить ее домашний арест на запрет определенных действий.

Суд избрал меру пресечения в отношении Блиновской 28 апреля. Блогера отправили под домашний арест до 26 июня. Также автору «Марафонов желаний» запретили пользоваться интернетом, и вести деятельность в соцсетях в том числе от имени других людей.

Об апелляционной жалобе со стороны защиты Блиновской сообщил телеграм-канал Peopletalk. Ожидается, что адвокат попросит заменить ее домашний арест на запрет определенных действий.

Мера пресечения запрет определенных действий (статья 105.1 УПК РФ), заключающейся в обязанности обвиняемого своевременно являться по вызовам уполномоченных органов, а также соблюдать один или несколько запретов шестого пункта данной статьи.

Налоговые начали проверять блогеров

Например, запретить пользоваться авто и общаться с определенными людьми. Или посещать какие-либо мероприятия и пользоваться интернетом.

Под следствие Блиновская попала из-за налоговых махинаций, задолжав государству почти миллиард рублей. Она обвиняется по двум статьям — по части 2 статьи 198 (уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере) и пункта «б» части 4 статьи 174.1 УК РФ (отмывание денег в особо крупном размере).

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Топ комментариев

Nik3316

"Еще девушку удивляет, что уголовное дело до сих пор не закрыли." потому что это так не работает, зарабатывать...

GammiPluh

Для того чтобы такое провернуть нужно победить, а это не про 3-ю мировую

А пoтомy чтo нетy..

Как знать, как знать..)) Эти говорят у вас 100К голов полегло, те говорят - нет, у вас..)) По моему кто...

mosquito__2010

Того смотри примерно там и останется по результатам контрнаступа.