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#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Россия кратно нарастила производство БМП‑3

Источник:
Sibnet.ru
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«Курганмашзавод» (входит в холдинг «Ростеха») в разы нарастил производство боевых машин пехоты БМП-3, сообщила пресс-служба госкорпорации.

За первый квартал текущего года предприятие поставило боевых машин пехоты столько же, сколько за весь 2019 год. Также в два раза выросли объемы производства на волгоградской площадке, говорится в сообщении.

«"Курганмашзавод" отгружает боевые машины пехоты практически ежемесячно, объемы поставок растут. Существенно увеличен штат завода — если в прошлом году на работу приняты более тысячи человек, то в первом квартале текущего года — уже почти 1,2 тысячи», — сказал индустриальный директор комплекса вооружений «Ростеха» Бекхана Оздоева.

Также существенно предприятие увеличило ремонтные мощности. В ближайшее время армии отгрузят также очередную партию отремонтированных машин. Изделия восстанавливаются до полного эксплуатационного ресурса, заменяются основные узлы и агрегаты.

БМП-3 — стоит на вооружении армии с 1987 года. Предназначена для транспортировки личного состава. Вооружена спаренными 100-мм орудием-пусковой установкой 2А70 и автоматической пушкой 2А72.

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