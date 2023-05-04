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Военная операция на Украине
Актуальная тема
Военная операция на Украине
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Пентагон сообщил о передаче Киеву более $35,7 млрд с начала СВО

Источник:
РБК
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США с начала специальной военной операции передали Украине военной помощи на сумму 35,7 миллиарда долларов, говорится в сообщении Пентагона.

С начала СВО обязались выделить Украине среди прочего 38 реактивных систем залпового огня HIMARS, 109 боевых машин пехоты Bradley и 31 танк Abrams, приводит РБК сообщение военного ведомства.

Накануне в Госдепартаменте США сообщил о выделении Украине 37-го пакета военной помощи на 300 миллионов долларов. Вооружение и оборудование спишут из запасов Пентагона. Новый пакет включает боеприпасы для HIMARS, гаубицы и грузовики.

Тема: Военная операция на Украине
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Оборона #Военная политика
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