Пентагон сообщил о передаче Киеву более $35,7 млрд с начала СВО

США с начала специальной военной операции передали Украине военной помощи на сумму 35,7 миллиарда долларов, говорится в сообщении Пентагона.

С начала СВО обязались выделить Украине среди прочего 38 реактивных систем залпового огня HIMARS, 109 боевых машин пехоты Bradley и 31 танк Abrams, приводит РБК сообщение военного ведомства.

Накануне в Госдепартаменте США сообщил о выделении Украине 37-го пакета военной помощи на 300 миллионов долларов. Вооружение и оборудование спишут из запасов Пентагона. Новый пакет включает боеприпасы для HIMARS, гаубицы и грузовики.