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Почта Gmail получила бесплатную защиту от мошенников

Источник:
Sibnet.ru
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Почта Gmail
Фото: © Solen Feyissa / Unsplash License

Google выпустил важное обновление для своего почтового сервиса Gmail, добавляющее галочки верификации в сообщениях. Они станут дополнительной защитой от фейковых адресов и спам-рассылок.

Если пользователь подтвердил свою личность с помощью BIMI (Brand Indicators for Message Identification), галочки будут появляться рядом с именем отправителя письма, сообщается в блоге Google.

Разработчики отметили, что эта система верификации защитит от фейковых адресов и спам-рассылок от мошенников, ранее использовавших поддельные никнеймы и аватары, чтобы обмануть пользователей. Новая функция полностью бесплатна, в отличие от аналогичной опции в Twitter, стоимостью 5 долларов. 

Фото: © Google

Некоторые пользователи уже заметили появление галочек верификации на своих аккаунтах с 3 мая. Google планирует завершить регистрацию и полноценную интеграцию новой галочки верификации в ближайшие дни.

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Топ комментариев

Nik3316

"Еще девушку удивляет, что уголовное дело до сих пор не закрыли." потому что это так не работает, зарабатывать...

mosquito__2010

Того смотри примерно там и останется по результатам контрнаступа.

Alhazred

Да с чего третья-то мировая? Никто за этот клоповник в прямую не впрягется.

userkc

кто платит блоггерам? за что? за рекламу?