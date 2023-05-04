Почта Gmail получила бесплатную защиту от мошенников

Google выпустил важное обновление для своего почтового сервиса Gmail, добавляющее галочки верификации в сообщениях. Они станут дополнительной защитой от фейковых адресов и спам-рассылок.

Если пользователь подтвердил свою личность с помощью BIMI (Brand Indicators for Message Identification), галочки будут появляться рядом с именем отправителя письма, сообщается в блоге Google.

Разработчики отметили, что эта система верификации защитит от фейковых адресов и спам-рассылок от мошенников, ранее использовавших поддельные никнеймы и аватары, чтобы обмануть пользователей. Новая функция полностью бесплатна, в отличие от аналогичной опции в Twitter, стоимостью 5 долларов.

Фото: © Google

Некоторые пользователи уже заметили появление галочек верификации на своих аккаунтах с 3 мая. Google планирует завершить регистрацию и полноценную интеграцию новой галочки верификации в ближайшие дни.