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Российские телефоны впервые опередили иностранные по продажам

Источник:
Sibnet.ru
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Продажи отечественных кнопочных телефонов в первом квартале 2023 года превысили продажи иностранных в России. Доля российских устройств на рынке в натуральном выражении составила 60% за первые три месяца 2023 года, что стало рекордом.

Представители «М.Видео-Эльдорадо» рассказали «Известиям», что среди наиболее популярных отечественных брендов можно выделить F+ и Texet, а среди зарубежных лидирует Philips. 

Представители «МТС» отметили, что в первом квартале доля российских марок кнопочных телефонов составила около 60%. Представитель компании Ozon сообщил, что в первом квартале лидерами по популярности среди отечественных марок кнопочных телефонов стали BQ, Maxvi и Digma.

Увеличение продаж связали с уходом сильнейшего конкурента в лице Nokia и перераспределением рынка. За год до этого компания занимала 18% рынка, а теперь ее доля составляет всего 4%.

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Топ комментариев

Nik3316

"Еще девушку удивляет, что уголовное дело до сих пор не закрыли." потому что это так не работает, зарабатывать...

mosquito__2010

Того смотри примерно там и останется по результатам контрнаступа.

Alhazred

Да с чего третья-то мировая? Никто за этот клоповник в прямую не впрягется.

userkc

кто платит блоггерам? за что? за рекламу?