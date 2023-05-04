Российские телефоны впервые опередили иностранные по продажам

Продажи отечественных кнопочных телефонов в первом квартале 2023 года превысили продажи иностранных в России. Доля российских устройств на рынке в натуральном выражении составила 60% за первые три месяца 2023 года, что стало рекордом.

Представители «М.Видео-Эльдорадо» рассказали «Известиям», что среди наиболее популярных отечественных брендов можно выделить F+ и Texet, а среди зарубежных лидирует Philips.

Представители «МТС» отметили, что в первом квартале доля российских марок кнопочных телефонов составила около 60%. Представитель компании Ozon сообщил, что в первом квартале лидерами по популярности среди отечественных марок кнопочных телефонов стали BQ, Maxvi и Digma.

Увеличение продаж связали с уходом сильнейшего конкурента в лице Nokia и перераспределением рынка. За год до этого компания занимала 18% рынка, а теперь ее доля составляет всего 4%.