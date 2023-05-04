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Авиакомпании стали отменять рейсы после сокращения субсидий

Источник:
«Известия»
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Авиакомпании начали отменять рейсы по России из-за сокращения господдержки — урезали субсидирование программы выполнения региональных полетов в обход Москвы.

Урезание программы в текущем году произошло из-за секвестирования расходов госбюджета, рассказал «Известиям» источник в авиаотрасли. Она стала меньше на 17%.

Росавиация убрала из программы маршруты, на которые авиакомпании еще не заключили договоры о софинансировании рейсов с региональными властями.

Больше всего не вошедших в программу маршрутов оказалось в Омской и Тюменской областях, Татарстане, Санкт-Петербурге, Дагестане и Северной Осетии, добавил он.

Полеты по маршрутам Нижний Новгород – Петрозаводск и Кемерово – Чита отменила авиакомпания Nordwind Airlines, «Россия» отказалось от двух еженедельных полетов из Санкт-Петербурга в Тобольск.

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Экономика #Транспорт и дороги
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Alhazred

Да с чего третья-то мировая? Никто за этот клоповник в прямую не впрягется.

Nik3316

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А пoтомy чтo нетy..

Как знать, как знать..)) Эти говорят у вас 100К голов полегло, те говорят - нет, у вас..)) По моему кто...

GammiPluh

Для того чтобы такое провернуть нужно победить, а это не про 3-ю мировую