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Фильм «Любовь‑морковь: Восстание машин» вышел в Wink

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из фильма «Любовь-морковь: Восстание машин»

Продолжение франшизы «Любовь-морковь» вышло в кинотеатрах 30 марта, а в четверг, 4 мая, состоялся цифровой релиз. Посмотреть «Любовь-морковь: Восстание машин» можно в видеосервисе Wink.

В «Восстании машин» семью Голубевых ждут приключения, связанные с современными технологиями. Супруги Андрей и Марина начинают ссориться из-за того, что не могут договориться о воспитании сына, увлеченного гаджетами.

Однажды утром, как это не раз случалось у Голубевых, супруги просыпаются не в своих телах. На этот раз им предстоит побыть роботами-экскурсоводами Иваном да Марьей.

Фильм «Любовь-морковь: Восстание машин» уже доступен в Wink. Также цифровая премьера состоялась в онлайн-кинотеатрах «Иви» и Okko.

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Топ комментариев

Alhazred

Да с чего третья-то мировая? Никто за этот клоповник в прямую не впрягется.

Nik3316

"Еще девушку удивляет, что уголовное дело до сих пор не закрыли." потому что это так не работает, зарабатывать...

А пoтомy чтo нетy..

Как знать, как знать..)) Эти говорят у вас 100К голов полегло, те говорят - нет, у вас..)) По моему кто...

GammiPluh

Для того чтобы такое провернуть нужно победить, а это не про 3-ю мировую