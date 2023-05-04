Фильм «Любовь‑морковь: Восстание машин» вышел в Wink

Продолжение франшизы «Любовь-морковь» вышло в кинотеатрах 30 марта, а в четверг, 4 мая, состоялся цифровой релиз. Посмотреть «Любовь-морковь: Восстание машин» можно в видеосервисе Wink.

В «Восстании машин» семью Голубевых ждут приключения, связанные с современными технологиями. Супруги Андрей и Марина начинают ссориться из-за того, что не могут договориться о воспитании сына, увлеченного гаджетами.

Однажды утром, как это не раз случалось у Голубевых, супруги просыпаются не в своих телах. На этот раз им предстоит побыть роботами-экскурсоводами Иваном да Марьей.

Фильм «Любовь-морковь: Восстание машин» уже доступен в Wink. Также цифровая премьера состоялась в онлайн-кинотеатрах «Иви» и Okko.