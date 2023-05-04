В апреле 2023 года в рунете появилось несколько десятков новых доменов, представляющих потенциальную угрозу. Эксперты обнаружили несколько мошеннических Telegram-каналов и ботов, связанных с созданием онлайн-реестра военнообязанных.

Эксперт центра аналитики внешних цифровых рисков Solar AURA компании «РТК-Солар» Анастасия Климова, рассказала «Газете.Ru», что компания обнаружила 23 домена предлагающих освобождение от военной службы. Только четыре из них ведут на реальные сайты, а остальные могут использоваться мошенниками.

Климова рассказала, что в апреле был обнаружен сайт, который предлагал проверить, не пришла ли повестка на военную службу, но фактически подписывал пользователей на онлайн-курсы по фитнесу с ежемесячной оплатой за 99 рублей.

Было замечено увеличение мошеннической активности в Telegram в связи с созданием онлайн-реестра военнообязанных. Климова предоставила ссылки на 15 различных каналов и ботов, используемых для мошенничества.

Некоторые из них предлагают проверить, находится ли пользователь в реестре, запрашивая ФИО, номер телефона, дату рождения и информацию о службе в армии. Другие предлагают услуги по удалению данных граждан из реестра за суммы от 2 тысяч до 50 тысяч рублей.

В апреле 2023 года президент России поручил Минцифры и Минобороны создать онлайн-реестр военнообязанных, который будет запущен к осени 2023 года. Доступ к нему будет осуществляться бесплатно через портал «Госуслуги».