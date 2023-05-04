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Эксперты обнаружили опасные сайты и Telegram‑каналы на тему призыва

Источник:
Sibnet.ru
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Солдаты учатся
Солдаты учатся
Фото: © предоставлено пресс-службой ЦВО

В апреле 2023 года в рунете появилось несколько десятков новых доменов, представляющих потенциальную угрозу. Эксперты обнаружили несколько мошеннических Telegram-каналов и ботов, связанных с созданием онлайн-реестра военнообязанных. 

Эксперт центра аналитики внешних цифровых рисков Solar AURA компании «РТК-Солар» Анастасия Климова, рассказала «Газете.Ru», что компания обнаружила 23 домена предлагающих освобождение от военной службы. Только четыре из них ведут на реальные сайты, а остальные могут использоваться мошенниками.

Климова рассказала, что в апреле был обнаружен сайт, который предлагал проверить, не пришла ли повестка на военную службу, но фактически подписывал пользователей на онлайн-курсы по фитнесу с ежемесячной оплатой за 99 рублей.

Было замечено увеличение мошеннической активности в Telegram в связи с созданием онлайн-реестра военнообязанных. Климова предоставила ссылки на 15 различных каналов и ботов, используемых для мошенничества.

Некоторые из них предлагают проверить, находится ли пользователь в реестре, запрашивая ФИО, номер телефона, дату рождения и информацию о службе в армии. Другие предлагают услуги по удалению данных граждан из реестра за суммы от 2 тысяч до 50 тысяч рублей.

В апреле 2023 года президент России поручил Минцифры и Минобороны создать онлайн-реестр военнообязанных, который будет запущен к осени 2023 года. Доступ к нему будет осуществляться бесплатно через портал «Госуслуги».

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Топ комментариев

Alhazred

Да с чего третья-то мировая? Никто за этот клоповник в прямую не впрягется.

Nik3316

"Еще девушку удивляет, что уголовное дело до сих пор не закрыли." потому что это так не работает, зарабатывать...

А пoтомy чтo нетy..

Как знать, как знать..)) Эти говорят у вас 100К голов полегло, те говорят - нет, у вас..)) По моему кто...

GammiPluh

Для того чтобы такое провернуть нужно победить, а это не про 3-ю мировую