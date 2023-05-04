Омск вошел в топ самых солнечных городов

Омск попал в топ-10 самых популярных солнечных городов страны для отдыха весной и оказался самым бюджетным.

Рейтинг городов, где количество солнечных часов превышает 2 тысячи за год, составил сервис бронирования отелей и квартир «Твил.ру». Топ возглавил Сочи, Омск занял десятое место.

Среди всех городов рейтинга Омск оказался самым доступным для отдыха. По подсчетам сервиса бронирования, средняя стоимость ночи в Омске (при продолжительности поездки в семь дней) в пять раз ниже средней стоимости ночи в Сочи.

Средняя продолжительность солнечного сияния в Омске — 2223 часа. Факт упомянут в медиапроекте «Омск — в самое сердце». Видеоистории, созданные лабораторией «Гигарама» при поддержке правительства Омской области и «Газпром нефти», рассказывают о главных достопримечательностях города.

Топ-10 солнечных городов для отдыха весной