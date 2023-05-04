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Омск вошел в топ самых солнечных городов

Источник:
Sibnet.ru
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Фонтан на Театральной площади в Омске
Фото: Антон Денисенко / CC BY-SA 3.0

Омск попал в топ-10 самых популярных солнечных городов страны для отдыха весной и оказался самым бюджетным.

Рейтинг городов, где количество солнечных часов превышает 2 тысячи за год, составил сервис бронирования отелей и квартир «Твил.ру». Топ возглавил Сочи, Омск занял десятое место.

Среди всех городов рейтинга Омск оказался самым доступным для отдыха. По подсчетам сервиса бронирования, средняя стоимость ночи в Омске (при продолжительности поездки в семь дней) в пять раз ниже средней стоимости ночи в Сочи.

Средняя продолжительность солнечного сияния в Омске — 2223 часа. Факт упомянут в медиапроекте «Омск — в самое сердце». Видеоистории, созданные лабораторией «Гигарама» при поддержке правительства Омской области и «Газпром нефти», рассказывают о главных достопримечательностях города.

Топ-10 солнечных городов для отдыха весной

  1. Сочи
  2. Краснодар
  3. Севастополь
  4. Дербент
  5. Владивосток
  6. Астрахань
  7. Горячий Ключ
  8. Красноярск
  9. Улан-Удэ
  10. Омск
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Сибирь #Омск #Туризм
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