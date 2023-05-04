НАВЕРХ
Актуальная тема
Военная операция на Украине
Актуальная тема
Военная операция на Украине
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

МИД предупредил о печальных последствиях наступления для Киева

Источник:
Sibnet.ru
283 0

Контрнаступление Украины приведет к неминуемо печальным последствиям для Киева, заявил заместитель министра иностранных дел России главы Михаил Галузин.

«Бездумное и абсолютно безответственное накачивание Киева современными западными вооружениями и поощрение его задумок о контрнаступлении приведет лишь к кровопролитию и дальнейшей эскалации конфликта», — сказал Галузин в интервью «Известиям».

Он предупредил «киевский режим и его западных спонсоров насчет неминуемо печальных последствий того, что они замышляют». Российская армия подготовлена «к любому развитию событий и никаких дивидендов ни Киев, ни Запад от этого не получат», отметил он.

Галузин подчеркнул, что США «напрямую вовлечены в конфликт» и являются его «непосредственным участником» на стороне Киева.

Тема: Военная операция на Украине
Патрушев рассказал о планах США на Украину
Кремль оценил данные США о российских потерях
Шольц напомнил о запрете Украине атаковать Россию
Запад обеспокоился неготовностью ВСУ к контрнаступлению
смотреть все
Политика #Мир
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Пригожин раскрыл сроки контрнаступления ВСУ
Мамонтенок и Скорпион победили в «Маске» и показали лица
Пудель занял третье место в «Маске» и раскрыл свою личность
Мандрил первым снял маску в финале
Обсуждение (0)
О самом главном
Пять самых каверзных вопросов на собеседовании
Стиль и прочность: как выбрать колготки
Опять ретроградный Меркурий: что делать?
Десять убийц любви: как спасти отношения
Важные факты: зачем к резюме сопроводительное письмо
Почему подростки находят «плохих» друзей
Все статьи
Мультимедиа
Нейросеть представила марки авто в виде людей. ФОТО
Гид по кофе: девять популярных напитков
Как выбрать правильные солнечные очки
Ядерные силы стран мира в сравнении. ИНФОГРАФИКА
Самое обсуждаемое
48
Зеленский анонсировал контрнаступление на Крым
38
Польша захватила здание школы российского посольства
29
ЮАР попросила Путина не приезжать на саммит БРИКС
25
Российская армия уничтожила 200 военных ВСУ ракетным ударом
25
Зеленский подтвердил скорое наступление ВСУ