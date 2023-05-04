МИД предупредил о печальных последствиях наступления для Киева

Контрнаступление Украины приведет к неминуемо печальным последствиям для Киева, заявил заместитель министра иностранных дел России главы Михаил Галузин.

«Бездумное и абсолютно безответственное накачивание Киева современными западными вооружениями и поощрение его задумок о контрнаступлении приведет лишь к кровопролитию и дальнейшей эскалации конфликта», — сказал Галузин в интервью «Известиям».

Он предупредил «киевский режим и его западных спонсоров насчет неминуемо печальных последствий того, что они замышляют». Российская армия подготовлена «к любому развитию событий и никаких дивидендов ни Киев, ни Запад от этого не получат», отметил он.

Галузин подчеркнул, что США «напрямую вовлечены в конфликт» и являются его «непосредственным участником» на стороне Киева.