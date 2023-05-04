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Определена дата завершения отопительного сезона в Новосибирске

Источник:
Sibnet.ru
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Отопительный сезон завершится в Новосибирске 10 мая, постановление об этом подписал мэр Анатолий Локоть, сообщает пресс-центр мэрии.

Отопительный сезон завершается, когда среднесуточная температура воздуха превышает +8 градусов на протяжении пяти дней. Также коммунальщики опираются на особенности климата региона.

В этом году отопление в Новосибирске отключат 10 мая, в прошлом году это произошло на день позже.

В Новосибирск придет настоящее летнее тепло. Температура воздуха 5 мая достигнет 22 градусов, а 6 мая — 25 градусов. Такая погода продержится до 10 мая.

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Жизнь #Город #Новосибирск
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