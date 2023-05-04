Пугачева приехала в Россию на похороны

Певица Алла Пугачева прилетела в Москву в среду, 3 мая. Ее возвращение в Россию связано со смертями близкого друга, модельера Валентина Юдашкина и Вячеслава Зайцева.

Примадонна вместе с семьей уехала из России в Тель-Авав (Израиль) после начала военной спецоперации. В сентябре она прилетала в Россию по делам. Приезд совпал с датой, когда ее супруга Максима Галкина признали иноагентом. Тогда Пугачева закатила скандал, попросила записать и ее в иноагенты и уехала обратно в Тель-Авив.

В среду, 3 мая, Алла Пугачева прилетела в Москву обычным рейсом. Она привезла с собой маму Валентина Юдашкина, которая тоже проживает в Тель-Авиве. По сообщению телеграм-канала «Немалахов», Примадонна остановилась в своем замке в деревне Грязь.

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Источники сообщили «Немалахову», что Пугачева прилетала на похороны Вячеслава Зайцева , умершего 30 апреля, и Валентина Юдашкина, который скончался двумя днями позднее – 2 мая.

Оба модельера были близки с Пугачевой. Именно Зайцев придумал знаменитый балахон для Примадонны, в котором она выступала на фестивале «Сопот» в 1978 году. С Юдашкиным певицу, кроме работы, связывала крепкая дружба. За 1,5 месяца до смерти, Валентин Юдашкин приезжал в гости к Пугачевой.

Официальное прощание с Вячеславом Зайцевым пройдет 4 мая в 12.00 (мск) в щелковском Соборе Троицы Живоначальной. Церемония прощания с Валентином Юдашкиным состоится 6 мая в 11.00 (мск) на Троекуровском кладбище.