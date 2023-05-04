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Эксперт предсказал дефицит запчастей на китайские авто

Источник:
Sibnet.ru
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Трудности с ходовыми запчастями и расходными деталями для китайских автомобилей могут возникнуть в ближайшие время в России, сообщил член правления Российского союза автосервисов Илья Плисов.

Сейчас на российском рынке появляется много новых китайских моделей, и формирование складских запасов для них может понадобиться некоторое время, цитирует Autonews Плисова.

Специальные каталоги запчастей, по которым специалист по VIN-номеру конкретной машины мог определить нужную модификацию, пока недоступны независимым станциям техобслуживания.

«У одних и тех же моделей автомобилей в одинаковых комплектациях из разных партий могут быть разные, невзаимозаменяемые модели деталей. Это создает трудности для их подбора. Кроме того, независимые СТО не смогут заранее формировать запасы ходовых деталей, не зная, какие именно будут пользоваться спросом», — объяснил эксперт.

Самые проблемные авто по доступности запчастей

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Alhazred

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Nik3316

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GammiPluh

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