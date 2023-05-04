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Снятый по реальной истории фильм «Юра дворник» вышел в прокат

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из фильма «Юра дворник»

Фильм «Юра дворник» вышел в прокат в четверг, 4 мая. Картина интересна тем, что в основу сюжета легла реальная история, как дворник Юрий Ветлугин стал знаменитостью после модной фотосессии.

Реальная история

В реальной жизни судьба не баловала молодого мужчину Юрия Ветлугина из Уфы. Он рос без семьи, имеет инвалидность, а из-за доверчивости не раз становился жертвой мошенников. Ветлугин почти всю взрослую жизнь работал дворником и жил то в подвале, то на улице.

В 2021 году все поменялось. Его друг детства, фотограф Роман Филиппов устроил модную фотосессию, с помощью фотошопа поместил снимок на обложку журнала GQ и выставил в Сеть. К публикации прилагалась трудная история жизни Юры-дворника.

Юрий Ветлугин
Юрий Ветлугин
Фото: © @ura_gq

История «взорвала» интернет. Пользователи Сети прониклись рассказом, насобирали Юрию Ветлугину почти 2 миллиона рублей. Дворник в одночасье стал популярным. Его жизнь круто изменилась, но герой по-прежнему работает дворником в Уфе. Зато теперь у него есть личный блог и стабильное место жительства. 

История в фильме

В фильме «Юра дворник» роль главного героя сыграл актер Антон Кузнецов, внешне совершенно отличающийся от реального Юрия Ветлугина. В роли фотографа Романа — актер Денис Власенко. Также в проекте снялись Гоша Куценко, Татьяна Догилева, Ида Галич, Агата Муцениеце, Нелли Уварова.

По словам создателей проекта, фильм не планировался как документальный. Поэтому зрителям не стоит ждать воспроизведения биографии Юрия Ветлугина точь-в-точь.

Премьера фильма «Юра дворник» — в кинотеатрах с 4 мая.

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