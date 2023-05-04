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Два русских военных фильма вышли в прокат перед 9 мая

Источник:
Sibnet.ru
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Фильмы «Сокровища партизанского леса» и «Помилования» вышли в прокат в четверг, 4 мая. Обе картины рассказывают о событиях во времена Великой отечественной войны.

Фильм «Сокровища партизанского леса» снят в жанре семейного приключенческого кино. В центре сюжета брат и сестра подростки, которые во время немецкой оккупации остались без взрослых. У ребят в руках оказывается музейная коллекция монет и орденов, за которой охотятся немцы. Юным героям придется спасти сокровища и отыскать родителей.

Роли детей в «Сокровищах партизанского леса» исполнили Василиса Немцова и Петр Нечипоренко, а взрослых персонажей сыграли Елена Захарова, Руслан Ягудин, Андрей Межулис, Евгений Данчевский.

Фото: © кадр из фильма «Сокровища партизанского леса»

Военная драма «Помилования» перенесет зрителей в лето 1942 года под Сталинград. Когда начинается сражение с немцами, 20-летний сержант Любомир Зух самовольно отлучается из части, чтобы проститься с любимой девушкой. 

Три часа отсутствия сержанта по законам военного времени сочли дезертирством и герою грозит расстрел.

В «Помиловании» снялись Николай Галлямов, Евгений Михеев, Джамиля Мударисова, Гела Месхи, Александр Бухаров, Любовь Зайцева. Роль Любомира Зуха досталась 18-летнему актеру Александру Новикову.

Кроме отечественных военных фильмов, 4 мая в прокат выходят австрийский фильм ужасов «Астрал. Семейный обряд», американский боевик с Брюсом Уиллисом «Миссия ассасина», китайская комедия с Джеки Чаном «Кунг-фу жеребец», русская комедийная драма «Юра дворник».

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Культгид #Кинематограф
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