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Вышел полноценный трейлер второй части «Дюны»

Источник:
Sibnet.ru
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Трейлер продолжения фильма «Дюна» режиссера Дени Вильнева появился в Сети. В нем показали любовь Пола Атрейдеса (Тимоти Шаламе) и Чани (Зендея).

Фильм Вильнева — очередная масштабная экранизация одноименного романа Фрэнка Герберта. Режиссер решил превратить произведение во франшизу, снимая отдельные части по разным частям эпизодов книги.

Первый фильм «Дюна» вышел в 2021 году. Перед премьерой Вильнев сказал, что снимет вторую часть, если первая будет иметь успех.

Сюжет «Дюны» разворачивается в далеком будущем, знатные Дома правят планетами. Главными героями стали представители Дома Атрейдесов, Дома Харконненов и народом фременов, которые борются за пустынную планету Арракис.

Главные роли в «Дюне» исполнили Тимоти Шаламе, Ребекка Фергюсон, Оскар Айзек, Джош Бролин, Стеллан Скарсгард, Дейв Батиста, Стивен Маккинли Хендерсон, Зендея, Дэвид Дастмалчян, Джейсон Момоа и Хавьер Бардем.

Мировая премьера второй части «Дюны» ожидается 1 ноября.

Что известно о второй части «Дюны»
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Культгид #Кинематограф
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