Зеленский подтвердил скорое наступление ВСУ

Украинские войска скоро пойдут в наступление, заявил президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции в Финляндии.

«Скоро у нас будут наступательные действия, после них уверен, нам дадут самолеты», — сказал Зеленский на вопрос о поставках европейскими союзниками боевой авиации.

Зеленский в среду прибыл с необъявленным визитом в Финляндию, где пройдет саммит стран Северной Европы и Украины. Ожидается, что в ходе переговоров Зеленский и президент Финляндии Саули Ниинисте обсудят двусторонние отношения и поддержку Киева.

Американские СМИ ранее сообщали, что контрнаступление украинской армии якобы начнется 12 мая. В нем будут участвовать 12 бригад, которые Киев сформировал специально для контрудара.