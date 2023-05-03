Инстасамка нагло улетела из России после блокировки счетов налоговой

Блогер и певица Дарья Зотеева, известная как Инстасамка, улетела из России после того, как налоговая заблокировала ее счета.

Во вторник телеграм-каналы сообщили, что Инстасамку проверяет Федеральная налоговая служба, и не которые ее счета были заблокированы. Блогера отнесли к «списку инфоцыган», которых проверяют на уклонение от налогов и отмывании денег.

В среду Зотеева опубликовала в социальной сети видео из самолета. Она подписала, что летит из Москвы в Дубай.

В Дубае на момент публикации находится блогер Александра Митрошина , в отношении которой возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 198 УК РФ (уклонение от уплаты налогов физлица в особо крупном размере).