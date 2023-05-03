Блогер Митрошина полностью погасила налоговые долги

Блогер Александра Митрошина в отношении которой было возбуждено уголовное дело из-за неуплаты налогов, сообщила во время прямой трансляции, что погасила задолженность полностью.

Уголовное дело в отношении Митрошиной было возбуждено в марте. Ее обвиняли в уклонении об уплаты налогов в особо крупном размере. По данным Следственного комитета, блогер задолжала государству 120 миллионов рублей.

Блогер во время прямого эфира сообщила, что на сегодняшний день долги по налогам погашены. А само доведение ситуации до уголовного дела назвала ошибкой.

«Все это время я плачу налоги, никогда у меня не было умысла уклоняться от них. Я всегда платила налоги, на протяжении всей моей деятельности как блогера. Но, да, я ошиблась, не уделила достаточно времени ведению бухучета и налогам. Некоторые налоги были недоуплачены», — прокомментировала возбуждение уголовного дела девушка.

Митрошина также заявила, что оплатила 111 миллионов долга, 9 миллионов планирует оспорить. Еще девушку удивляет, что уголовное дело до сих пор не закрыли. На момент прямого эфира блогер находилась в Дубае.

В этом году уголовные дела из-за уклонения от уплаты налогов были возбуждены в отношении трех блогеров — Лерчек (Валерия Чекалина), Митрошиной и Елены Блиновской. Самые серьезные обвинения выдвинули Блиновской — помимо уклонения, она, по версии следствия, занималась отмыванием денег.