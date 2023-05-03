НАВЕРХ
#Криминал #Громкое дело #Происшествия #ДТП #Стихии #Кибервойны #Конфликты

Блогер Митрошина полностью погасила налоговые долги

Источник:
Sibnet.ru
345 2
Фото: © alexandramitroshina_vk

Блогер Александра Митрошина в отношении которой было возбуждено уголовное дело из-за неуплаты налогов, сообщила во время прямой трансляции, что погасила задолженность полностью.

Уголовное дело в отношении Митрошиной было возбуждено в марте. Ее обвиняли в уклонении об уплаты налогов в особо крупном размере. По данным Следственного комитета, блогер задолжала государству 120 миллионов рублей.

Блогер во время прямого эфира сообщила, что на сегодняшний день долги по налогам погашены. А само доведение ситуации до уголовного дела назвала ошибкой.

«Все это время я плачу налоги, никогда у меня не было умысла уклоняться от них. Я всегда платила налоги, на протяжении всей моей деятельности как блогера. Но, да, я ошиблась, не уделила достаточно времени ведению бухучета и налогам. Некоторые налоги были недоуплачены», — прокомментировала возбуждение уголовного дела девушка.

Митрошина также заявила, что оплатила 111 миллионов долга, 9 миллионов планирует оспорить. Еще девушку удивляет, что уголовное дело до сих пор не закрыли. На момент прямого эфира блогер находилась в Дубае.

В этом году уголовные дела из-за уклонения от уплаты налогов были возбуждены в отношении трех блогеров — Лерчек (Валерия Чекалина), Митрошиной и Елены Блиновской. Самые серьезные обвинения выдвинули Блиновской — помимо уклонения, она, по версии следствия, занималась отмыванием денег.

Еще по теме
ФСБ предотвратила покушение на руководителей Крыма
Эксперт рассказал, как определить мошенника по номеру телефона
Неизвестные взорвали опору ЛЭП в Ленинградской области
Блиновская заплатила налог в суде и отправилась под домашний арест
смотреть все
ЧП #Криминал
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Пригожин раскрыл сроки контрнаступления ВСУ
Мамонтенок и Скорпион победили в «Маске» и показали лица
Пудель занял третье место в «Маске» и раскрыл свою личность
Мандрил первым снял маску в финале
Обсуждение (2)
Картина дня
ФСБ предотвратила покушение на руководителей Крыма
Патрушев рассказал о планах США на Украину
США и ЕС заговорили о запрете торгового транзита через Россию
Министр спорта назвал возможное число участников Олимпиады
Мультимедиа
Цвета и узоры: как покрасить яйца на Пасху
Нейросеть представила марки авто в виде людей. ФОТО
Раф, латте, макиато: что в составе популярных кофейных напитков
Как выбрать правильные солнечные очки
Топ комментариев

GammiPluh

Украине сначала выплатим... вчера вон транш отправили, на Украине рады были... особенно в Павлограде

Nik3316

"Еще девушку удивляет, что уголовное дело до сих пор не закрыли." потому что это так не работает, зарабатывать...

Uynachalnica

Москвич из последних! Точнее, бирка на нем...

MuCbE

Вот Украине недавно раздали репараций. Я думаю они больше не хотят, хотя сейчас еще дадут. В принципе...