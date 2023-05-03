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Сервис для отслеживания беспилотников появится в России

Источник:
Sibnet.ru
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Миниатюрный квадрокоптер
Фото: © 2H Media / Unsplash License

В России планируется запустить новый сервис для беспилотных летательных аппаратов, включающий в себя интерактивную карту полетных зон и предоставляющий информацию о перемещении беспилотников.

Запуск нового сервиса запланирован на 2024 год, сообщают «Ведомости» со ссылкой на собственные источники. Разработкой будут заниматься АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей» и ФГУП «Госкорпорация по ОрВД» (ГК по ОрВД), точные затраты пока не определены.

Представитель Росавиации сообщил изданию, что уже создана Система предоставления планов полетов по интернету и телефонной связи общего пользования (СППИ) и она будет использоваться в качестве основы для разработки нового сервиса.

В разработке уже находится система RUTM (Russian Unmanned Aircraft System Traffic Management) для контроля за движением беспилотных летательных аппаратов в воздушном пространстве. Она может стать кандидатом на внедрение, но окончательное решение о выборе системы еще не принято.

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Общая сумма инвестиций в проект достигла 2 миллиардов рублей. Новый сервис сможет ускорить развитие беспилотной авиации в России и улучшить контроль над ее перемещением.

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