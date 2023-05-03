НАВЕРХ
Хайтек
IT-бизнес Техника Интернет Соцсети Софт Компьютеры Смартфоны Гаджеты

Американские чипы TSMC будут на 30% дороже тайваньских аналогов

Источник:
Sibnet.ru
265 0
Процессор в руках
Фото: © Niek Doup / Unsplash License

Лидер литейного производства TSMC начал переговоры со своими клиентами о заказах и ценах на полупроводниковые чипы, произведенные на зарубежных фабриках в США. Цены американских процессоров будут на треть выше, чем их тайваньских аналогов.

Стоимость технологических процессов TSMC в США будет примерно на 20-30% выше. Согласно отчету DigiTimes, цена на чипы, произведенные на американских фабриках TSMC, будет выше на 30% по сравнению с тайваньскими аналогами из-за более высокой стоимости производства.

Заказчики, например, AMD и Qualcomm, продолжают переговоры с TSMC, в будущем часть из них могут отказаться от услуг компании и перейти к Samsung Foundry. Nvidia сможет обратиться за новыми процессорами к Intel. 

Самый крупный клиент TSMC — Apple. По данным DigiTimes у «яблочной» корпорации есть скидка около 20-30% и она обеспечивает около четверти прибыли компании. Однако рост цен на процессоры однозначно скажется на стоимости производимых устройств.

Intel сообщила о самых больших убытках в своей истории

Завод TSMC в Аризоне строится с 2020 года, он начнет производство в начале 2024 года с использованием передовой 5-нм технологии. Стоимость организации новой ветки составляет около 12 миллиардов долларов.

SIBNET.RU В TELEGRAM
Еще по теме
Microsoft представила новую функцию для пользователей iPhone
Компания Seagate выпустила жесткие диски с рекордной емкостью
Продажи ноутбуков в России упали на 20%
NVIDIA сократила производство GeForce RTX 4070 из‑за плохих продаж
смотреть все
Хайтек #Компьютеры
Как сделать
Секретная настройка роутера ускорит Wi-Fi
03.05.23, 09:24
856
4
Цифровой мусор меняет климат: как очистить устройства
Дубли файлов, копии фото и спам в почте не только переполняют память устройств, но и влияют на озоновый слой Земли
29.03.23, 23:12
3420
0
Wink: как установить родительский контроль
Чтобы ограничить доступ ребенка к взрослому контенту в сервисе Wink, потребуется настроить родительский контроль
04.03.23, 20:16
7691
0
Как в Telegram сделать аватарку из смайлика
Для аватара можно выбрать фон, его необязательно делать однородным и есть возможность создание градиента из четырех цветов, и, самое главное, прикрепить в центр стикер или эмодзи из своей галереи
17.02.23, 17:09
7200
0
Как получить внешний IP-адрес
Внешний или фиксированный IP-адрес нужен для защиты кошельков, создание своего сервера или поднятия скорости скачивания из файлообменников. Как его получить?
15.02.23, 00:55
6171
6
Как выбрать
Стандарты и оплетка: как выбрать HDMI‑кабель
17.03.23, 18:34
6800
3
Новые стандарты: какой роутер выбрать в 2023 году
Какой роутер выбрать для дома в 2023 году? И в каких случаях выгоднее будет пользоваться маршрутизатором, который «по умолчанию» предлагают провайдеры?
14.02.23, 00:28
9694
3
Как выбрать антивирус для компьютера
Каждый антивирус имеет свои слабые и сильные стороны, но все они должны отвечать ряду простых критериев
13.02.23, 10:09
6422
1
Почему не стоит покупать Z‑Wave устройства в зарубежных магазинах
Покупать Z-Wave устройства в иностранных интернет-магазинах бесполезно, они не будут дружить с местными
31.01.23, 09:20
7033
0
Какую мышку выбрать геймеру
На какие характеристики стоит обратить при выборе настоящей геймерской мышки
11.01.23, 19:24
7336
3
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Пригожин раскрыл сроки контрнаступления ВСУ
Мамонтенок и Скорпион победили в «Маске» и показали лица
Пудель занял третье место в «Маске» и раскрыл свою личность
Мандрил первым снял маску в финале
Обсуждение (0)
Мультимедиа
Цвета и узоры: как покрасить яйца на Пасху
Нейросеть представила марки авто в виде людей. ФОТО
Раф, латте, макиато: что в составе популярных кофейных напитков
Как выбрать правильные солнечные очки
Топ комментариев

GammiPluh

Украине сначала выплатим... вчера вон транш отправили, на Украине рады были... особенно в Павлограде

Nik3316

"Еще девушку удивляет, что уголовное дело до сих пор не закрыли." потому что это так не работает, зарабатывать...

Uynachalnica

Москвич из последних! Точнее, бирка на нем...

MuCbE

Вот Украине недавно раздали репараций. Я думаю они больше не хотят, хотя сейчас еще дадут. В принципе...