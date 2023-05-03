Американские чипы TSMC будут на 30% дороже тайваньских аналогов

Лидер литейного производства TSMC начал переговоры со своими клиентами о заказах и ценах на полупроводниковые чипы, произведенные на зарубежных фабриках в США. Цены американских процессоров будут на треть выше, чем их тайваньских аналогов.

Стоимость технологических процессов TSMC в США будет примерно на 20-30% выше. Согласно отчету DigiTimes, цена на чипы, произведенные на американских фабриках TSMC, будет выше на 30% по сравнению с тайваньскими аналогами из-за более высокой стоимости производства.

Заказчики, например, AMD и Qualcomm, продолжают переговоры с TSMC, в будущем часть из них могут отказаться от услуг компании и перейти к Samsung Foundry. Nvidia сможет обратиться за новыми процессорами к Intel.

Самый крупный клиент TSMC — Apple. По данным DigiTimes у «яблочной» корпорации есть скидка около 20-30% и она обеспечивает около четверти прибыли компании. Однако рост цен на процессоры однозначно скажется на стоимости производимых устройств.

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Завод TSMC в Аризоне строится с 2020 года, он начнет производство в начале 2024 года с использованием передовой 5-нм технологии. Стоимость организации новой ветки составляет около 12 миллиардов долларов.