НАВЕРХ
#Законы #Город #Образование #Здоровье #История #Религия #Туризм #Еда #Гео #Курьезы #О людях #Природа #Звери

Часть «Красноярских столбов» закрыли из‑за медведей

Источник:
Sibnet.ru
265 1
Следы медведя в нацпарке «Красноярские столбы»
Фото: © vk.com/npkrasstolby

Голодные медведи вышли в зону особой охраны в нацпарке «Красноярские столбы», поэтому для туристов закрыли эту часть на неопределенный срок, сообщает пресс-служба парка.

Медвежьи следы увидели в зоне особой охраны (ранее буферная), поэтому для предотвращения угрозы жизни и здоровью посетителей «Красноярских Столбов» ее закрыли.

После майских праздников в заповеднике введут «месячник тишины». Туристы смогут посетить только Гранитный карьер на Восточном входе и кордон Лалетино на Центральном.

Сейчас у медведей непростой период, после спячки они могут проходить большие расстояния в поисках еды. А число медведей на Столбах сильно выросло. Их должно быть около 45, а стало 60.

«Весной медведи выживают за счет собственных накопленных запасов жира, поедают энергетически емкие продукты (почки и молодые листочки осины и ивы), обдирают кору со старых пней и деревьев, находят в трухлявых деревьях жуков-короедов», – рассказал ведущий научный сотрудник нацпарка Владимир Кожечкин.

Еще по теме
Тетерева затокали в заповеднике «Хакасский». ВИДЕО
Новосибирский зоопарк объявил конкурс имен для белых медвежат
Электричество отключили в Кызыле ради спасения кота
Чихуахуа размером с банкноту стала самой маленькой собакой в мире
смотреть все
Жизнь #Звери #Красноярск
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Пригожин раскрыл сроки контрнаступления ВСУ
Мамонтенок и Скорпион победили в «Маске» и показали лица
Пудель занял третье место в «Маске» и раскрыл свою личность
Мандрил первым снял маску в финале
Обсуждение (1)
О самом главном
Пять самых каверзных вопросов на собеседовании
Стиль и прочность: как выбрать колготки
Опять ретроградный Меркурий: что делать?
Десять убийц любви: как спасти отношения
Важные факты: зачем к резюме сопроводительное письмо
Почему подростки находят «плохих» друзей
Все статьи
Мультимедиа
Цвета и узоры: как покрасить яйца на Пасху
Нейросеть представила марки авто в виде людей. ФОТО
Раф, латте, макиато: что в составе популярных кофейных напитков
Как выбрать правильные солнечные очки
Самое обсуждаемое
48
Зеленский анонсировал контрнаступление на Крым
43
Шойгу заявил о противостоянии России со всем НАТО
38
Польша захватила здание школы российского посольства
29
ЮАР попросила Путина не приезжать на саммит БРИКС
25
Путин назвал Россию страной‑цивилизацией