Голодные медведи вышли в зону особой охраны в нацпарке «Красноярские столбы», поэтому для туристов закрыли эту часть на неопределенный срок, сообщает пресс-служба парка.

Медвежьи следы увидели в зоне особой охраны (ранее буферная), поэтому для предотвращения угрозы жизни и здоровью посетителей «Красноярских Столбов» ее закрыли.

После майских праздников в заповеднике введут «месячник тишины». Туристы смогут посетить только Гранитный карьер на Восточном входе и кордон Лалетино на Центральном.

Сейчас у медведей непростой период, после спячки они могут проходить большие расстояния в поисках еды. А число медведей на Столбах сильно выросло. Их должно быть около 45, а стало 60.

«Весной медведи выживают за счет собственных накопленных запасов жира, поедают энергетически емкие продукты (почки и молодые листочки осины и ивы), обдирают кору со старых пней и деревьев, находят в трухлявых деревьях жуков-короедов», – рассказал ведущий научный сотрудник нацпарка Владимир Кожечкин.