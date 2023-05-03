ФСБ предотвратила покушение на руководителей Крыма

ФСБ России пресекла подготовку покушений на руководителей Крыма, организатором которых стал замглавы офиса президента Украины Роман Машовец, сообщил Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

«ФСБ РФ пресечена деятельность агентурной сети Главного управления разведки Министерства обороны (ГУР МО) Украины, планировавшей совершение серии резонансных диверсионно-террористических актов на территории Республики Крым», — сообщили в ЦОС.

По данным ФСБ, покушения готовились на главу Крыма Сергей Аксенов, председатель парламента республика Владимир Константинов и мэр Ялты Янина Павленко.

Установлено, что непосредственным организатором терактов был связной начальника ГУР Кирилла Буданова, офицер действующего резерва военной разведки Машовец 1976 года рождения, который с 2020 года занимал пост замглавы офиса президента Украины.

В агентурную группу входили завербованные Машовцом граждане России и Украины: Виктор Подвальный, Александр Литвиненко, Сергей Кривошеин, Константин Евмененко, Игорь Зорин и Сергей Войнаровский.

Задержанные планировали теракты, следили за чиновниками и закупали огнестрельное оружие.