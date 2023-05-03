США и ЕС заговорили о запрете торгового транзита через Россию

США и Европа Украины начали разработку нового пакета санкций в отношении России, в частности, запрет транзита товаров через российскую территорию.

Какие конкретно товары затронут ограничения, не уточняется. Страны Запада хотят сфокусироваться на борьбе с ограничениями на поставки России технологий и товаров, используемых в военных целях, приводит РБК сообщение западных СМИ.

Стороны будут принимать меры индивидуально, но планируют координировать вводимые против Москвы санкции. Новые ограничительные меры ЕС будут сфокусированы на закрытии «лазеек» в действующих санкциях.

О планах будет объявлено на встрече лидеров стран G7, которая пройдет в Японии в середине мая.