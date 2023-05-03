НАВЕРХ
#Деньги #Недра и ТЭК #Авиа #Транспорт и дороги #Торговля #IT-бизнес #Продукты #Рынок труда #Квадраты #Промзона #Санкции

США и ЕС заговорили о запрете торгового транзита через Россию

Источник:
РБК
230 3

США и Европа Украины начали разработку нового пакета санкций в отношении России, в частности, запрет транзита товаров через российскую территорию.

Какие конкретно товары затронут ограничения, не уточняется. Страны Запада хотят сфокусироваться на борьбе с ограничениями на поставки России технологий и товаров, используемых в военных целях, приводит РБК сообщение западных СМИ.

Стороны будут принимать меры индивидуально, но планируют координировать вводимые против Москвы санкции. Новые ограничительные меры ЕС будут сфокусированы на закрытии «лазеек» в действующих санкциях.

О планах будет объявлено на встрече лидеров стран G7, которая пройдет в Японии в середине мая.

Еще по теме
Магазины обяжут выставить полки с российскими товарами
Депутат предложил сделать заметней срок годности на продуктах
Цены на одежду и обувь в России поднялись на 30%
Новосибирцы получили пиявок в почтовой посылке
смотреть все
Экономика #Торговля
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Пригожин раскрыл сроки контрнаступления ВСУ
Мамонтенок и Скорпион победили в «Маске» и показали лица
Пудель занял третье место в «Маске» и раскрыл свою личность
Мандрил первым снял маску в финале
Обсуждение (3)
О самом главном
Пять самых каверзных вопросов на собеседовании
Стиль и прочность: как выбрать колготки
Опять ретроградный Меркурий: что делать?
Десять убийц любви: как спасти отношения
Важные факты: зачем к резюме сопроводительное письмо
Почему подростки находят «плохих» друзей
Все статьи
Мультимедиа
Цвета и узоры: как покрасить яйца на Пасху
Нейросеть представила марки авто в виде людей. ФОТО
Раф, латте, макиато: что в составе популярных кофейных напитков
Как выбрать правильные солнечные очки
Самое обсуждаемое
48
Зеленский анонсировал контрнаступление на Крым
43
Шойгу заявил о противостоянии России со всем НАТО
38
Польша захватила здание школы российского посольства
29
ЮАР попросила Путина не приезжать на саммит БРИКС
25
Путин назвал Россию страной‑цивилизацией