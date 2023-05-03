AnTuTu опубликовал апрельский рейтинг производительности смартфонов

Разработчики популярного бенчмарка AnTuTu опубликовали апрельский рейтинг производительности Android-смартфонов в разных ценовых категориях.

Тройку лидеров в категории флагманов возглавили игровой Asus ROG Phone 7 Pro, Oppo Find X6 Pro и геймерский Nubia Red Magic 8 Pro+. Список продолжили OnePlus 11, Vivo X90 Pro+, iQOO 11 Pro, Xiaomi 13 Ultra, iQOO 11, Meizu 20 Pro и Redmi K60 Pro. Все смартфоны работают на базе чипа Snapdragon 8 Gen 2.

Среди субфлагманов самыми производительными смартфонами апреля признаны Redmi Note 12 Turbo, iQOO Neo7 SE и Redmi K60E четвертое и последующие места заняли OnePlus Ace, Oppo Reno 8 Pro+, Realme GT Neo3, Redmi Note 11T Pro, Redmi K50 и Oppo K10 5G.

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Отмечается, что 9 из 10 смартфонов работают на чипах MediaTek, и только Redmi Note 12 Turbo стал единственным смартфоном на базе Qualcomm Snapdragon 7+ Gen 2.

Представители AnTuTu прогнозируют, что в следующем месяце в рейтинге лидерами станут устройства, работающие на чипе MediaTek Dimensity 9200+, чей анонс состоится в ближайшие дни.