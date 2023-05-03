НАВЕРХ
Хайтек
IT-бизнес Техника Интернет Соцсети Софт Компьютеры Смартфоны Гаджеты

AnTuTu опубликовал апрельский рейтинг производительности смартфонов

Источник:
Sibnet.ru
171 0
Смартфон Asus Rog Phone 7
Фото: © Asus

Разработчики популярного бенчмарка AnTuTu опубликовали апрельский рейтинг производительности Android-смартфонов в разных ценовых категориях. 

Тройку лидеров в категории флагманов возглавили игровой Asus ROG Phone 7 Pro, Oppo Find X6 Pro и геймерский Nubia Red Magic 8 Pro+. Список продолжили OnePlus 11, Vivo X90 Pro+, iQOO 11 Pro, Xiaomi 13 Ultra, iQOO 11, Meizu 20 Pro и Redmi K60 Pro. Все смартфоны работают на базе чипа Snapdragon 8 Gen 2.

Среди субфлагманов самыми производительными смартфонами апреля признаны Redmi Note 12 Turbo, iQOO Neo7 SE и Redmi K60E четвертое и последующие места заняли OnePlus Ace, Oppo Reno 8 Pro+, Realme GT Neo3, Redmi Note 11T Pro, Redmi K50 и Oppo K10 5G. 

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕMediaTek анонсирует новый процессор

Отмечается, что 9 из 10 смартфонов работают на чипах MediaTek, и только Redmi Note 12 Turbo стал единственным смартфоном на базе Qualcomm Snapdragon 7+ Gen 2.

Представители AnTuTu прогнозируют, что в следующем месяце в рейтинге лидерами станут устройства, работающие на чипе MediaTek Dimensity 9200+, чей анонс состоится в ближайшие дни.

SIBNET.RU В TELEGRAM
Еще по теме
Назван самый мощный мобильный процессор
MediaTek анонсирует новый флагманский процессор для смартфонов в мае
Microsoft представила новую функцию для пользователей iPhone
Главный смартфон Samsung 2024 года лишится камеры
смотреть все
Хайтек #Смартфоны
Как сделать
Секретная настройка роутера ускорит Wi-Fi
03.05.23, 09:24
856
4
Цифровой мусор меняет климат: как очистить устройства
Дубли файлов, копии фото и спам в почте не только переполняют память устройств, но и влияют на озоновый слой Земли
29.03.23, 23:12
3420
0
Wink: как установить родительский контроль
Чтобы ограничить доступ ребенка к взрослому контенту в сервисе Wink, потребуется настроить родительский контроль
04.03.23, 20:16
7691
0
Как в Telegram сделать аватарку из смайлика
Для аватара можно выбрать фон, его необязательно делать однородным и есть возможность создание градиента из четырех цветов, и, самое главное, прикрепить в центр стикер или эмодзи из своей галереи
17.02.23, 17:09
7200
0
Как получить внешний IP-адрес
Внешний или фиксированный IP-адрес нужен для защиты кошельков, создание своего сервера или поднятия скорости скачивания из файлообменников. Как его получить?
15.02.23, 00:55
6171
6
Как выбрать
Стандарты и оплетка: как выбрать HDMI‑кабель
17.03.23, 18:34
6800
3
Новые стандарты: какой роутер выбрать в 2023 году
Какой роутер выбрать для дома в 2023 году? И в каких случаях выгоднее будет пользоваться маршрутизатором, который «по умолчанию» предлагают провайдеры?
14.02.23, 00:28
9694
3
Как выбрать антивирус для компьютера
Каждый антивирус имеет свои слабые и сильные стороны, но все они должны отвечать ряду простых критериев
13.02.23, 10:09
6422
1
Почему не стоит покупать Z‑Wave устройства в зарубежных магазинах
Покупать Z-Wave устройства в иностранных интернет-магазинах бесполезно, они не будут дружить с местными
31.01.23, 09:20
7033
0
Какую мышку выбрать геймеру
На какие характеристики стоит обратить при выборе настоящей геймерской мышки
11.01.23, 19:24
7336
3
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Пригожин раскрыл сроки контрнаступления ВСУ
Мамонтенок и Скорпион победили в «Маске» и показали лица
Пудель занял третье место в «Маске» и раскрыл свою личность
Мандрил первым снял маску в финале
Обсуждение (0)
Мультимедиа
Цвета и узоры: как покрасить яйца на Пасху
Нейросеть представила марки авто в виде людей. ФОТО
Раф, латте, макиато: что в составе популярных кофейных напитков
Как выбрать правильные солнечные очки
Топ комментариев

GammiPluh

Украине сначала выплатим... вчера вон транш отправили, на Украине рады были... особенно в Павлограде

Nik3316

"Еще девушку удивляет, что уголовное дело до сих пор не закрыли." потому что это так не работает, зарабатывать...

Uynachalnica

Москвич из последних! Точнее, бирка на нем...

MuCbE

Вот Украине недавно раздали репараций. Я думаю они больше не хотят, хотя сейчас еще дадут. В принципе...