Телепремьера фильма «Нюрнберг» состоится сразу на четырех каналах

Фильм «Нюрнберг» с Сергеем Безруковым впервые покажут на ТВ 9 мая. Телепремьера состоится сразу на четырех каналах — ТНТ, НТВ, ТВ-3 и «Пятница!», сообщила пресс-служба «Газпром-Медиа Холдинга».

Фильм «Нюрнберг» снял режиссер Николай Лебедев. Проект основан на романе Александра Звягинцева «На веки вечные» и рассказывает о Нюрнбергском процессе в 1945 году — первом и ключевым из серии судебных процессов над рядом военных преступников.

Фильм «Нюрнберг» получился международным, поскольку его производством занимались четыре страны — Россия, Германия, Чехия, Великобритания.

Актерский состав фильма тоже международный. Кроме российских актеров Сергея Кемпо, Любови Аксеновой, Сергея Безрукова, Евгения Миронова и Игоря Петренко в «Нюрнберге» снялись актеры из США, Великобритании, Германии, Чехии, Франции, Нидерландов и Индии.

Премьера фильма «Нюрнберг» состоится 9 мая в 11.00 на ТНТ, НТВ, ТВ-3 и «Пятница!».