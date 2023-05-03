НАВЕРХ
#Кинематограф #Топы #Рецензии #Мир ТВ #Wink #Музыка #Шоу-бизнес #Искусство #Светская хроника

Телепремьера фильма «Нюрнберг» состоится сразу на четырех каналах

Источник:
Sibnet.ru
155 0
Фото: © кадр из фильма «Нюрнберг»

Фильм «Нюрнберг» с Сергеем Безруковым впервые покажут на ТВ 9 мая. Телепремьера состоится сразу на четырех каналах — ТНТ, НТВ, ТВ-3 и «Пятница!», сообщила пресс-служба «Газпром-Медиа Холдинга».

Фильм «Нюрнберг» снял режиссер Николай Лебедев. Проект основан на романе Александра Звягинцева «На веки вечные» и рассказывает о Нюрнбергском процессе в 1945 году — первом и ключевым из серии судебных процессов над рядом военных преступников.

Фильм «Нюрнберг» получился международным, поскольку его производством занимались четыре страны — Россия, Германия, Чехия, Великобритания.

Рецензия на фильм «Нюрнберг»

Актерский состав фильма тоже международный. Кроме российских актеров Сергея Кемпо, Любови Аксеновой, Сергея Безрукова, Евгения Миронова и Игоря Петренко в «Нюрнберге» снялись актеры из США, Великобритании, Германии, Чехии, Франции, Нидерландов и Индии.

Премьера фильма «Нюрнберг» состоится 9 мая в 11.00 на ТНТ, НТВ, ТВ-3 и «Пятница!».

Еще по теме
Сериал «Юность» про блогера покажут на СТС
Премьера сериала «Операция "Неман"» на ТВ состоится 7 мая
Участники «Фактора страха» преодолели пропасть над Катунью
Сериал «За первого встречного» с Равшаной Курковой выйдет на ТВ‑3
смотреть все
Культгид #Мир ТВ
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Пригожин раскрыл сроки контрнаступления ВСУ
Мамонтенок и Скорпион победили в «Маске» и показали лица
Пудель занял третье место в «Маске» и раскрыл свою личность
Мандрил первым снял маску в финале
Обсуждение (0)
Картина дня
ФСБ предотвратила покушение на руководителей Крыма
Патрушев рассказал о планах США на Украину
США и ЕС заговорили о запрете торгового транзита через Россию
Министр спорта назвал возможное число участников Олимпиады
Топ комментариев

GammiPluh

Украине сначала выплатим... вчера вон транш отправили, на Украине рады были... особенно в Павлограде

А пoтомy чтo нетy..

Как знать, как знать..)) Эти говорят у вас 100К голов полегло, те говорят - нет, у вас..)) По моему кто...

Uynachalnica

Москвич из последних! Точнее, бирка на нем...

olegsbeglov

Потерь много. Больше чем должно быть. А всё из-за политики "невмешивания", точнее ничего не делания,...