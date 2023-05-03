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#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Патрушев рассказал о планах США на Украину

Источник:
«Известия»
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Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев
Фото: © пресс-служба президента России

Сохранение Украины как государства не входит в планы США, считает секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев.

«Сегодня Белый дом с легкостью идет на продолжение войны с Россией до последнего украинца. При этом сохранение Украины в качестве государства в планы США не входит», — сказал Патрушев в интервью газете «Известия».

По его словам, Украина нужна США только в качестве объекта нещадной эксплуатации имеющихся природных ресурсов без традиционного населения». За 30 лет организованных Вашингтоном потрясений, население Украины сократилось в два раза, добавил он.

Вашингтон «с легкостью идет на продолжение войны» с Россией до последнего украинца, отметил Патрушев.

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