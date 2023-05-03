Патрушев рассказал о планах США на Украину

Сохранение Украины как государства не входит в планы США, считает секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев.

«Сегодня Белый дом с легкостью идет на продолжение войны с Россией до последнего украинца. При этом сохранение Украины в качестве государства в планы США не входит», — сказал Патрушев в интервью газете «Известия».

По его словам, Украина нужна США только в качестве объекта нещадной эксплуатации имеющихся природных ресурсов без традиционного населения». За 30 лет организованных Вашингтоном потрясений, население Украины сократилось в два раза, добавил он.

Вашингтон «с легкостью идет на продолжение войны» с Россией до последнего украинца, отметил Патрушев.