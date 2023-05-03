Роскачество назвало дюжину марок поддельных коньяков

Роскачество проверило коньяк эконом-класса и выявило 12 марок с признаками фальсификации, которые стоит избегать. В этих напитках есть не только виноградные спирты.

Роскачество для исследования взяло коньяк стоимостью от 96 до 184 рублей за 100 миллилитров. И выяснило, что 52% исследованного продукта не может называться «коньяком». В них есть спирты не виноградного происхождения, а, например, из зерна. А коньяк производится только из коньячного дистиллята, и другого спирта в нем быть не должно.

«Чаще всего происходит разбавление коньячного дистиллята или полная замена коньячного дистиллята этиловым спиртом из пищевого сырья с добавлением ароматизаторов или вкусоароматических веществ», — отметила заместитель генерального директора по научной работе «Росспиртпром» Алла Даниловцева.

Дюжина торговых марок содержала не только виноградные спирты. Это коньяки трехлетней выдержки «Старейшина», «Альтаир», «Три звездочки» (Нижний Новгород), «Три звездочки» (Татарстан), «Золотые купола», «Киновский», «МВКЗ», «Шато Темрюк», «Крепость Кизляр», «Император», «Шустов» (2015 года урожая), а также коньяк пятилетней выдержки Father’s Old Barrel.

Вкус и цвет этих напитков оказался далек от оригинала, отметили эксперты Роскачества.