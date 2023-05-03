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Второй поезд сошел с рельсов в Брянской области из‑за подрыва путей

Источник:
Sibnet.ru
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Сход с рельсов грузувого поезда в Брянской области
Фото: © кадр из видео

Второй грузовой поезд за последние несколько дней сошел с рельс в Брянской области из-за подрыва путей. Пострадавших нет, говорится в сообщении РЖД.

«Сегодня в 19.47 на неэлектрифицированном однопутном перегоне Снежетьская — Белые Берега в Брянской области из-за незаконного вмешательства в работу железнодорожного транспорта произошел сход локомотива и около 20 вагонов грузового поезда», — сказано в сообщении.

По данным СК РФ, в районе железнодорожной станции Снежетьская сработало неустановленное взрывное устройство. Ведомство опубликовало видео работы следователей на месте происшествия. 

«Сотрудники МЧС и экстренные службы проводят все необходимые мероприятия по устранению последствий происшествия. Правоохранительными структурами ведутся оперативно-розыскные мероприятия», — написал в своем телеграм-канале губернатор Брянской области Александр Богомаз.

По его словам, для пассажиров поездов организуют автобусное сообщение между станциями

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