Мужчина погиб от пала травы в Забайкалье

Степной пал дошел до населенных пунктов Соловьевское и Ключевское Борзинского района, в котором бушуют пожары, в огне погиб мужчина, сообщает прокуратура Забайкальского края.

Пожары в Забайкалье начались 1 мая в условиях сильного ветра. Население, несмотря на ситуацию, поджигало сухую траву. В Борзе сгорели четыре жилых дома, 13 человек остались без крова. В регионе по-прежнему сильно дует ветер и сохраняется опасность пожаров.

Очередной степной пал шел со стороны Забайкальского района. Загорелись личные подсобные хозяйства вблизи населенных пунктов Соловьевское и Ключевское. Предварительно, сумма ущерба составила свыше 2 миллионов рублей.

Возле одного из хозяйств нашли тело местного жителя «со следами термического воздействия». Борзинская межрайонная прокуратура организовала проверку соблюдения требований пожарной безопасности.