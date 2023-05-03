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Резервуар с топливом загорелся в Краснодарском крае

Источник:
Sibnet.ru
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Резервуар с нефтепродуктами загорелся в поселке Волна Темрюкского района Краснодарского края, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

«Пожару присвоен высший ранг сложности. По предварительной информации, жертв и пострадавших нет», — написал Кондратьев в своем телеграм-канале.

Губернатор отметил, что держит ситуацию на контроле. На место стянуты пожарные расчеты, МЧС и экстренные службы.



«Делается все возможное, чтобы огонь не распространился дальше», — заверил Кондратьев. «Угрозы для жителей населенного пункта нет», — отметил он.

Очевидцы предполагают, что причиной пожара стал удар беспилотника.




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