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Депутаты взялись за контроль блогеров

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: François GOGLINS / CC BY-SA 4.0

Очередное обсуждение деятельности блогеров состоялось между депутатами Госдумы и Минцифры. На этот раз речь зашла о том, чтобы контролировать блогерство надзорным органом и полностью уложить их работу в рамки закона.

В апреле депутаты Госдумы обратились в Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ с просьбой: дать возможность блогерам добровольно регистрироваться в качестве СМИ, чтобы их деятельнсоть регулировалась законом.

Минцифры ответило, что сейчас блогеры и так обязаны подчиняться законодательству РФ, в том числе законам о СМИ (проверять достоверность размещаемой информации, не распространять экстремистские материалы и информацию о частной жизни и другое).

Почему блогеров начали задерживать?

Диалог депутатов и Минцифры привел к тому, что на блогеров в очередной раз обратили внимание и теперь само понятие блогер хотят конкретизировать.

«Вопрос регулирования деятельности блогеров требует дополнительной проработки, в том числе в части конкретизации термина "блогер", а также установления правового режима, определяющего права и обязанности блогеров», — говорится в ответе Минцифры, опубликованном в телеграм-канале «Кровавая барыня».

Также в министерстве отметили, что за блогерами необходимо закрепить надзорный орган, который проследит за их деятельностью.

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