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Роналду опередил Месси по заработкам

Источник:
Sibnet.ru
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Нападающий куба «Аль-Наср» Криштиану Роналду
Фото: © @cristiano

Нападающий сборной Португалии и клуба «Аль-Наср» Криштиану Роналду стал самым высокооплачиваемым спортсменом мира по версии журнала Forbes.

Forbes при составлении десятки спортсменов учитывал их зарплату, а также все призовые и бонусы. Годовой доход Роналду оценили в 136 миллионов долларов.

На втором месте — форвард сборной Португалии и «Пари Сен-Жермен» Лионель Месси с заработком 130 миллионов долларов. Третьим стал нападающий сборной Франции и ПСЖ Килиан Мбаппе — 120 миллионов долларов.

Также в десятке баскетболисты Леброн Джеймс, Стивен Карри и Кевин Дюрант, боксер Канело Альварес, гольфисты Дастин Джонсон и Фил Микельсон, теннисист Роджер Федерер.

Роналду перешел в «Аль Наср» в декабре 2022 года. Его зарплата в клубе — 200 миллионов евро в год.

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