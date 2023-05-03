Роналду опередил Месси по заработкам

Нападающий сборной Португалии и клуба «Аль-Наср» Криштиану Роналду стал самым высокооплачиваемым спортсменом мира по версии журнала Forbes.

Forbes при составлении десятки спортсменов учитывал их зарплату, а также все призовые и бонусы. Годовой доход Роналду оценили в 136 миллионов долларов.

На втором месте — форвард сборной Португалии и «Пари Сен-Жермен» Лионель Месси с заработком 130 миллионов долларов. Третьим стал нападающий сборной Франции и ПСЖ Килиан Мбаппе — 120 миллионов долларов.

Также в десятке баскетболисты Леброн Джеймс, Стивен Карри и Кевин Дюрант, боксер Канело Альварес, гольфисты Дастин Джонсон и Фил Микельсон, теннисист Роджер Федерер.

Роналду перешел в «Аль Наср» в декабре 2022 года. Его зарплата в клубе — 200 миллионов евро в год.