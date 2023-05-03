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Новая жена Павла Прилучного родила первенца

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © @bugevuge

Первый ребенок в новой семье актера Павла Прилучного появился 28 апреля, но супруги сообщили о пополнении только 2 мая.

В социальных сетях Павел Прилучный и Зепюр Брутян опубликовали видеоролик с рождения малыша. Судя по видео, Прилучный присутствовал на родах и перерезал пуповину.

Никакой другой информации о новорожденном пара не раскрыла. Вероятно, у них родился мальчик, поскольку дата рождения — 28.04.2023 — сопровождалась синим смайлом в виде сердечка.

Прилучный и Брутян поженились в конце августа 2022 года, ребенок появился на свет чуть раньше, чем через девять месяцев.

У Прилучного уже есть два ребенка от первого брака с актрисой Агатой Муцениеце. Для Зепюр это первый ребенок.

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