Новая жена Павла Прилучного родила первенца

Первый ребенок в новой семье актера Павла Прилучного появился 28 апреля, но супруги сообщили о пополнении только 2 мая.

В социальных сетях Павел Прилучный и Зепюр Брутян опубликовали видеоролик с рождения малыша. Судя по видео, Прилучный присутствовал на родах и перерезал пуповину.

Никакой другой информации о новорожденном пара не раскрыла. Вероятно, у них родился мальчик, поскольку дата рождения — 28.04.2023 — сопровождалась синим смайлом в виде сердечка.

Прилучный и Брутян поженились в конце августа 2022 года, ребенок появился на свет чуть раньше, чем через девять месяцев.

У Прилучного уже есть два ребенка от первого брака с актрисой Агатой Муцениеце. Для Зепюр это первый ребенок.