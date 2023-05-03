Врачей научат отговаривать женщин от аборта

Минздрав предложил гинекологам в пилотных регионах пользоваться заготовленными фразами, чтобы отговорить от аборта женщин, которые еще сомневаются.

Минздрав направил в семь пилотных регионов методички по консультированию женщин в состоянии «репродуктивного выбора». В них указаны фразы для общения с женщинами, которые хотят сделать аборт.

Девушкам до 18 лет врач может говорить, о том, как здорово быть молодой мамой и что она будет на одной волне с ребенком. Одиноким до 35 лет гинеколог скажет, что даже с ребенком она сможет встретить спутника жизни. Женщину старше 35 лет врач должен убедить, что диагностика в стране развита и удастся выявить возможные болезни плода.

Также врачи должны избегать определенных фраз, например, «Будете рожать?», «Будете сохранять беременность?», «Вы поступаете неправильно».

Директор фонда «Женщины за жизнь» Наталья Москвитина рассказала, что начинать такую работу надо не когда женщина пришла делать аборт, а еще до принятия решения, когда стало известно о беременности. Это более эффективно.

Переубедить пациентку не делать аборт, не входит в должностные обязанности врачей, «даже у ее родственников нет на это морального права», считает акушер-гинеколог, эксперт ВОЗ Любовь Ерофеева. Согласно мировой статистике только 5–8% женщин готовы передумать и сохранить беременность.

«А вот что могло бы изменить число абортов — это государственные программы предоставления современных методов контрацепции, особенно для уязвимых социальных групп женщин», — сказала «Коммерсанту» Ерофеева.