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#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Украина скрыла дату контрнаступления даже от США

Источник:
Politico
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Солдат украинской армии
Фото: 92nd Kish Otaman Ivan Sirko Mechanized Brigade / CC BY 4.0

Киев скрыл от западных партнеров детали контрнаступления из-за опасения утечки секретных сведений, сообщила Politico со ссылкой на источники.

Украинские власти скрыли информацию о сроках контрнаступления, расположении и численности войск, которые они планируют перебросить для проведения операции.

Причина, по которой Киев не делится информацией, — утечка в соцсети секретных документов Пентагона и разведки США. В них были сведения о состоянии украинской армии, запасах вооружений и ее потерях.

Источник сообщил, что правительство Украины скрывает подробности контрнаступления также от своих законодателей.

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