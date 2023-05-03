Украина скрыла дату контрнаступления даже от США

Киев скрыл от западных партнеров детали контрнаступления из-за опасения утечки секретных сведений, сообщила Politico со ссылкой на источники.

Украинские власти скрыли информацию о сроках контрнаступления, расположении и численности войск, которые они планируют перебросить для проведения операции.

Причина, по которой Киев не делится информацией, — утечка в соцсети секретных документов Пентагона и разведки США. В них были сведения о состоянии украинской армии, запасах вооружений и ее потерях.

Источник сообщил, что правительство Украины скрывает подробности контрнаступления также от своих законодателей.