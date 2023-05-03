НАВЕРХ
#Кинематограф #Топы #Рецензии #Мир ТВ #Wink #Музыка #Шоу-бизнес #Искусство #Светская хроника

Вышел тизер второй части «Дюны»

Источник:
Sibnet.ru
264 0

Лица главных действующих лиц и частичку сюжета показали в первом тизере второй части «Дюны» от режиссера Дени Вильнева.

В тизере мелькнули лица старых персонажей и появились новые. Среди первых — Пол Атрейдес (Тимоти Шаламе) и Чани (Зендея).

Известно, что во второй части появится новый герой, которого сыграет актер Остин Батлер. Его тоже показали в тизере.

Фильм «Дюна», основанный на одноименном романе Фрэнка Герберта, вышел в 2021 году. Зрители ожидали от режиссера Дени Вильнева масштабный фильм, но оказалось, что планируется превратить «Дюну» в большую франшизу. Поэтому сюжет романа рассказан в первой картине лишь частично.

Мировая премьера второй части «Дюны» запланирована на 1 ноября.

Еще по теме
Американские сценаристы объявили крупнейший за 15 лет протест
Касса «Вызова» пошла на спад со второй прокатной недели
Умер актер Сергей Колесников
Канал «Россия» представил ТВ‑программу на 9 мая
смотреть все
Культгид #Кинематограф
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Мамонтенок и Скорпион победили в «Маске» и показали лица
Пригожин раскрыл сроки контрнаступления ВСУ
Пудель занял третье место в «Маске» и раскрыл свою личность
Мандрил первым снял маску в финале
Обсуждение (0)
Картина дня
Украина скрыла дату контрнаступления даже от США
Кремль оценил данные США о российских потерях
Сбербанк перейдет на Единую биометрическую систему
Сервис для знакомств Tinder окончательно покинет Россию
О самом главном
Пять самых каверзных вопросов на собеседовании
Стиль и прочность: как выбрать колготки
Опять ретроградный Меркурий: что делать?
Десять убийц любви: как спасти отношения
Важные факты: зачем к резюме сопроводительное письмо
Почему подростки находят «плохих» друзей
Все статьи
Самое обсуждаемое
48
Зеленский анонсировал контрнаступление на Крым
43
Шойгу заявил о противостоянии России со всем НАТО
38
Польша захватила здание школы российского посольства
28
ЮАР попросила Путина не приезжать на саммит БРИКС
25
Путин назвал Россию страной‑цивилизацией