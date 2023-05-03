Лица главных действующих лиц и частичку сюжета показали в первом тизере второй части «Дюны» от режиссера Дени Вильнева.

В тизере мелькнули лица старых персонажей и появились новые. Среди первых — Пол Атрейдес (Тимоти Шаламе) и Чани (Зендея).

Известно, что во второй части появится новый герой, которого сыграет актер Остин Батлер. Его тоже показали в тизере.

Фильм «Дюна», основанный на одноименном романе Фрэнка Герберта, вышел в 2021 году. Зрители ожидали от режиссера Дени Вильнева масштабный фильм, но оказалось, что планируется превратить «Дюну» в большую франшизу. Поэтому сюжет романа рассказан в первой картине лишь частично.

Мировая премьера второй части «Дюны» запланирована на 1 ноября.