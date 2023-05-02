Кремль оценил данные США о российских потерях

Данные о потерях в рядах Вооруженных сил России на Украине, которые распространяют США, являются «взятыми с потолка», заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Накануне координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что Россия с декабря якобы потеряла на Украине свыше 100 тысяч солдат убитыми и ранеными.

«У Вашингтона нет возможности называть какие-либо корректные цифры. Они не располагают такими данными. И так к этому нужно относиться. Нужно ориентироваться только на те цифры, которые своевременно публикует Минобороны России», — сказал Песков.

Последний раз Минобороны раскрывало потери российской стороны в СВО в конце сентября 2022 года. Тогда Шойгу заявил, что Россия потеряла 5937 человек с начала военной операции. Потери украинской стороны, по данным Минобороны, на тот момент составляли свыше 100 тысяч человек.