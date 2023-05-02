НАВЕРХ
Актуальная тема
Военная операция на Украине
Актуальная тема
Военная операция на Украине
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Кремль оценил данные США о российских потерях

Источник:
РБК
393 2

Данные о потерях в рядах Вооруженных сил России на Украине, которые распространяют США, являются «взятыми с потолка», заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Накануне координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что Россия с декабря якобы потеряла на Украине свыше 100 тысяч солдат убитыми и ранеными.

«У Вашингтона нет возможности называть какие-либо корректные цифры. Они не располагают такими данными. И так к этому нужно относиться. Нужно ориентироваться только на те цифры, которые своевременно публикует Минобороны России», — сказал Песков.

Последний раз Минобороны раскрывало потери российской стороны в СВО в конце сентября 2022 года. Тогда Шойгу заявил, что Россия потеряла 5937 человек с начала военной операции. Потери украинской стороны, по данным Минобороны, на тот момент составляли свыше 100 тысяч человек.

Тема: Военная операция на Украине
Шольц напомнил о запрете Украине атаковать Россию
Запад обеспокоился неготовностью ВСУ к контрнаступлению
Взрывы прогремели в Киеве и ряде других регионов Украины
Российская армия уничтожила 200 военных ВСУ ракетным ударом
смотреть все
Политика #Россия #Армия
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Мамонтенок и Скорпион победили в «Маске» и показали лица
Пригожин раскрыл сроки контрнаступления ВСУ
Пудель занял третье место в «Маске» и раскрыл свою личность
Мандрил первым снял маску в финале
Обсуждение (2)
Картина дня
Кремль оценил данные США о российских потерях
Сбербанк перейдет на Единую биометрическую систему
Умер модельер Валентин Юдашкин
Сервис для знакомств Tinder окончательно покинет Россию
О самом главном
Пять самых каверзных вопросов на собеседовании
Стиль и прочность: как выбрать колготки
Опять ретроградный Меркурий: что делать?
Десять убийц любви: как спасти отношения
Важные факты: зачем к резюме сопроводительное письмо
Почему подростки находят «плохих» друзей
Все статьи
Мультимедиа
Цвета и узоры: как покрасить яйца на Пасху
Нейросеть представила марки авто в виде людей. ФОТО
Раф, латте, макиато: что в составе популярных кофейных напитков
Как выбрать правильные солнечные очки
Топ комментариев

GammiPluh

Украине сначала выплатим... вчера вон транш отправили, на Украине рады были... особенно в Павлограде

korvinsS

Оно не объяснит потому что понятия об этом не имеет оно может писать только всякую чепуху не более.

MuCbE

Ну на Украине она частенько меняется. Так что спасибо, не надо. Особенно всяких клоунов-тиктокеров вроде...

Nik3316

вот объясни мне, как курс валюты соотносится с благосостоянием населения? вот как?ты курс японской ены...