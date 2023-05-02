Сбербанк перейдет на Единую биометрическую систему

Сбер объявил о переходе на Единую биометрическую систему (ЕБС), сообщил в своем телеграм-канале замглавы комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин. По его словам, банк готов исполнять все требования закона о госзащите биометрических персональных данных.

«Сейчас Сбер занимается настройкой необходимой инфраструктуры, обеспечивая свои каналы криптозащитой — это тоже требование закона. Далее стартует перенос на госсервера биометрических данных клиентов, и банк будет обязан получить согласие каждого из них», — уточнил Горелкин.

При этом банк сохраняет собственные биометрические сервисы, принципиальное изменение в том, что хранить собранные у клиентов образцы он будет в Единой биометрической системе — как это требует законодательство.

Перед передачей персональных данных в Единую Биометрическую Систему банк уведомит клиентов — если у тех не будет возражений, изображение лица и запись голоса будет отправлена в ЕБС по защищенному каналу в автоматическом режиме.

Впоследствии Сбербанк перейдет на сбор новых биометрических образцов только в ЕБС. Запрет на обработку биометрии без использования ЕБС вступает в силу с 30 сентября — после этой даты хранение биометрических данных за ее пределами будет считаться правонарушением.