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Сбербанк перейдет на Единую биометрическую систему

Источник:
Sibnet.ru
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Сбер объявил о переходе на Единую биометрическую систему (ЕБС), сообщил в своем телеграм-канале замглавы комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин. По его словам, банк готов исполнять все требования закона о госзащите биометрических персональных данных.

«Сейчас Сбер занимается настройкой необходимой инфраструктуры, обеспечивая свои каналы криптозащитой — это тоже требование закона. Далее стартует перенос на госсервера биометрических данных клиентов, и банк будет обязан получить согласие каждого из них», — уточнил Горелкин.

При этом банк сохраняет собственные биометрические сервисы, принципиальное изменение в том, что хранить собранные у клиентов образцы он будет в Единой биометрической системе — как это требует законодательство.

Перед передачей персональных данных в Единую Биометрическую Систему банк уведомит клиентов — если у тех не будет возражений, изображение лица и запись голоса будет отправлена в ЕБС по защищенному каналу в автоматическом режиме.

Впоследствии Сбербанк перейдет на сбор новых биометрических образцов только в ЕБС. Запрет на обработку биометрии без использования ЕБС вступает в силу с 30 сентября — после этой даты хранение биометрических данных за ее пределами будет считаться правонарушением.

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Топ комментариев

GammiPluh

Украине сначала выплатим... вчера вон транш отправили, на Украине рады были... особенно в Павлограде

korvinsS

Оно не объяснит потому что понятия об этом не имеет оно может писать только всякую чепуху не более.

MuCbE

Ну на Украине она частенько меняется. Так что спасибо, не надо. Особенно всяких клоунов-тиктокеров вроде...

Nik3316

вот объясни мне, как курс валюты соотносится с благосостоянием населения? вот как?ты курс японской ены...