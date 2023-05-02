Вышедший Redfall назвали «худшей игрой года»

Игра Redfall вышла 2 мая на ПК, а также Xbox — сразу после старта кооперативный шутер раскритиковали геймеры, которые назвали новинку «худшей игрой года». В данный момент Redfall имеет отрицательный рейтинг в Steam.

Игроки критикуют игры от студии Arkane за плохую оптимизацию, слабый ИИ компьютерных противников, обилие багов и скучный открытый мир. «Не могу поверить, что эту игру сделала та же студия, которая создала франшизу Dishonored», — написал в отзывах один из пользователей.

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Лишь 24% из пользовательских отзывов в Steam являются положительными. Рейтинг Redfall на Metacritic составил 64 балла из 100. Новинка стала самой низкооцененной игрой Arkane на агрегаторе за всю почти 25-летнюю историю студии.

Redfall — приключенческий шутер от первого лица с открытым миром, в котором герою предстоит сражаться с вампирами и культистами, поклоняющимся нежити. В России официально новинка недоступна для покупки, хотя получила официальную русскую озвучку.