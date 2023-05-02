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#ММО #Экшены #RPG #Консоли #Аркады #Гонки

Вышедший Redfall назвали «худшей игрой года»

Источник:
Sibnet.ru
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Игра Redfall вышла 2 мая на ПК, а также Xbox — сразу после старта кооперативный шутер раскритиковали геймеры, которые назвали новинку «худшей игрой года». В данный момент Redfall имеет отрицательный рейтинг в Steam.

Игроки критикуют игры от студии Arkane за плохую оптимизацию, слабый ИИ компьютерных противников, обилие багов и скучный открытый мир. «Не могу поверить, что эту игру сделала та же студия, которая создала франшизу Dishonored», — написал в отзывах один из пользователей.

Лишь 24% из пользовательских отзывов в Steam являются положительными. Рейтинг Redfall на Metacritic составил 64 балла из 100. Новинка стала самой низкооцененной игрой Arkane на агрегаторе за всю почти 25-летнюю историю студии.

Redfall — приключенческий шутер от первого лица с открытым миром, в котором герою предстоит сражаться с вампирами и культистами, поклоняющимся нежити. В России официально новинка недоступна для покупки, хотя получила официальную русскую озвучку.

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Игры #Экшены
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Топ комментариев

GammiPluh

Украине сначала выплатим... вчера вон транш отправили, на Украине рады были... особенно в Павлограде

korvinsS

Оно не объяснит потому что понятия об этом не имеет оно может писать только всякую чепуху не более.

MuCbE

Ну на Украине она частенько меняется. Так что спасибо, не надо. Особенно всяких клоунов-тиктокеров вроде...

Nik3316

вот объясни мне, как курс валюты соотносится с благосостоянием населения? вот как?ты курс японской ены...