Польша задумалась о затребовании репараций с России

Польша может потребовать репарации от России по итогам Второй мировой войны, если на их выплату Варшаве согласится Германия, заявил глава бюро международной политики канцелярии польского президента Марчин Пшидач

«Мы относимся к Берлину и к Москве как к разным цивилизациям. Мы верим, что сможем начать диалог [о репарациях] с Берлином, но [с президентом России] Путиным — это другая цивилизация», — приводит ТАСС слова чиновника.

Осенью прошлого года Польша потребовала репарации от Германии на сумму около 1,3 триллиона долларов. Берлин заявил, что уже выполнил все обязательства по компенсации ущерба, нанесенного польской стороне в годы Второй мировой, и отказался выплачивать репарации.

Директор Третьего европейского департамента МИД России Олег Тяпкин назвал польские идеи о репарациях «неадекватными претензиями <...> в области политических фантазий».