Умер модельер Валентин Юдашкин

Очередная трагедия потрясла мир моды — вслед за Вячеславом Зайцевым умер легендарный модельер Валентин Юдашкин. Он скончался на 60-м году жизни 2 мая, сообщила его супруга Первому каналу. Причиной смерти стала онкология.

Модельер Валентин Юдашкин представляет новую коллекцию Фото : Andrey Degtyarev / CC BY-SA 3.0

Последние годы модельер тяжело болел — в 2016 году у него обнаружили рак. Юдашкин прошел несколько курсов химиотерапий, пережил несколько хирургических вмешательств, при этом он продолжал регулярно создавать новые коллекции.

30 апреля на 86-м году жизни умер коллега Юдашкина — народный художник России, модельер Вячеслав Зайцев. Он скончался в реанимации в больнице города Щелково из-за желудочного кровотечения.

Чем известен Юдашкин

При жизни Юдашкин сделал неоценимый вклад в российскую моду. Его наряды носили Раиса Горбачева, Мила Йовович, Наташа Королева, Кристина Орбакайте, Наталья Ветлицкая и другие известные личности.

Юдашкин также участвовал в разработке парадной формы для российских военнослужащих, создавал костюмы для олимпийской сборной России к играм в Лиллехаммере-1994 и Атланте-1996.

Мировую известность Юдашкин получил в 1991 году, когда представил в рамках Недели Высокой моды в Париже свою коллекцию «Фаберже». Одно из платьев коллекции впоследствии было передано в Музей костюма Лувра.

С этого времени его коллекции каждый сезон участвовали в показах на Неделях Высокой моды в Париже, а также в Неделях Моды в Милане и Москве. В 2016 году Дом Моды Valentin Yudashkin был принят во Французскую Федерацию высокой моды, прет-а-порте и модельеров.